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    Бабаев – о ЦСКА: «Надо не гоняться за призраком «Зенита», а просто побеждать»

    Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о результатах клуба.

    — После удачного летнего старта многие надеялись, что именно вы способны дать бой «Зениту». Можно ли говорить об этом или второе место пока потолок для ЦСКА?

    — Надо идти от матча к матчу и не гоняться за какими-то призраками в виде «Зенита». Просто надо стараться побеждать в каждой игре. Понятно, что если терять очки, как с «Торпедо», то говорить о первом месте достаточно сложно. Но ничего страшного глобально не произошло.

    Повторюсь: можно извлечь полезный урок из этого, потому что ребята сами не понимают, как это произошло. Но точно хочется верить, что впредь подобное повторяться не должно.

    Понятно, что можно выиграть и проиграть в любой игре, но уровень самоотдачи, борьбы на каждом участке поля должен быть максимальным от стартового свистка до финального.

    • ЦСКА идет на 3-м месте в РПЛ.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 6 очков.

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    Источник: «Известия»

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    Сегодня, 08:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +667

      Красногвардейчик 30 минут назад

      Ну тут Рома прав, если терять очки с Торпедо, о какой конкуренции разговор?

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