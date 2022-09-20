Бабаев – о ЦСКА: «Надо не гоняться за призраком «Зенита», а просто побеждать»

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев высказался о результатах клуба.

— После удачного летнего старта многие надеялись, что именно вы способны дать бой «Зениту». Можно ли говорить об этом или второе место пока потолок для ЦСКА?

— Надо идти от матча к матчу и не гоняться за какими-то призраками в виде «Зенита». Просто надо стараться побеждать в каждой игре. Понятно, что если терять очки, как с «Торпедо», то говорить о первом месте достаточно сложно. Но ничего страшного глобально не произошло.

Повторюсь: можно извлечь полезный урок из этого, потому что ребята сами не понимают, как это произошло. Но точно хочется верить, что впредь подобное повторяться не должно.

Понятно, что можно выиграть и проиграть в любой игре, но уровень самоотдачи, борьбы на каждом участке поля должен быть максимальным от стартового свистка до финального.