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    Мележиков рассказал, когда «Спартак» объявит имя нового спортивного директора

    Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о назначении нового спортивного директора клуба.

    «Эшуорт? Мне кажется, не совсем правильно комментировать все слухи, которые рождаются в телеграм-каналах. Когда будет факт, тогда и будем отталкиваться от него отталкиваться и комментировать. Конечное решение будет к концу сентября.

    И списки кандидатов не буду комментировать. Буду комментировать только сам факт назначения. Сроки? Конец сентября. Решения пока нет. Когда будет, тогда и объявим», — Мележиков.

    • Сообщалось, что клуб согласовал назначение англичанина Пола Эшуорта.
    • В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
    • Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +10

      lymnsemo 17 минут назад

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