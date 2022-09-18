Мележиков рассказал, когда «Спартак» объявит имя нового спортивного директора

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о назначении нового спортивного директора клуба.
«Эшуорт? Мне кажется, не совсем правильно комментировать все слухи, которые рождаются в телеграм-каналах. Когда будет факт, тогда и будем отталкиваться от него отталкиваться и комментировать. Конечное решение будет к концу сентября.
И списки кандидатов не буду комментировать. Буду комментировать только сам факт назначения. Сроки? Конец сентября. Решения пока нет. Когда будет, тогда и объявим», – Мележиков.
- Сообщалось, что клуб согласовал назначение англичанина Пола Эшуорта.
- В июле пост спартаковского спортдира покинул Лука Каттани.
- Команда идет на 5-м месте в РПЛ после 9 туров.
Источник: «Чемпионат»