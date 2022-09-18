Юран: «Это самый слабый «Локомотив» на моей памяти. Будет лучше, если немцы уйдут»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о «Локомотиве».

«Не в обиду парням, но это самый слабый «Локомотив» на моей памяти. С такими возможностями находиться на таком месте в турнирной таблице. К сожалению, это факт.

Станет ли лучше, если уйдут немцы? А немцы нас в футбол учат играть? По-моему, и итальянцы, и немцы у нас учились. Думаю, что лучше станет», — сказал Юран.