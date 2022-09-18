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    Юран: «Это самый слабый «Локомотив» на моей памяти. Будет лучше, если немцы уйдут»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран высказался о «Локомотиве».

    «Не в обиду парням, но это самый слабый «Локомотив» на моей памяти. С такими возможностями находиться на таком месте в турнирной таблице. К сожалению, это факт.

    Станет ли лучше, если уйдут немцы? А немцы нас в футбол учат играть? По-моему, и итальянцы, и немцы у нас учились. Думаю, что лучше станет», — сказал Юран.

    • «Локо» идет на 11-м месте в РПЛ после 9 туров.
    • Сейчас команду возглавляет Йозеф Циннбауэр.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 19:12
    Комментарии1
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      Рейтинг: +5526

      Красногорск_Фан 9 минут назад

      Вот вот. Скоро добрыми словами будем вспоминать Смородину & Кикнадзе. А лучше бы вспомнить что говорит ЮПС. У нас есть и чемпионства и кубки и любые другие места кроме 1-2 , это неудача. А если в какой сезон команда и строится то все равно на поле должно быть видно что от нее тренер хочет. Я понимаю что от команды хотят Абскакаль или Федотов, хотя работают ровно столько же. Ничего Локомотиву с этими немцами не светит.

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