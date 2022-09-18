РПЛ. «Краснодар» победил «Химки», «Сочи» и «Факел» сыграли вничью

«Краснодар» победил «Химки» (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.

Полузащитник Эдуард Сперцян забил гол и отдал ассист. На его счету восемь мячей в сезоне РПЛ.

«Химки» еще не побеждали после ухода из клуба Сергея Юрана.

«Сочи» сыграл вничью с «Факелом» (1:1) на своем поле. Хозяева доигрывали матч в большинстве.

37-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил восьмой мяч в этом сезоне РПЛ и делит первое место в списке бомбардиров с Квинси Промесом («Спартак») и Эдуардом Сперцяном.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Краснодар – Химки – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Сперцян, 7; 2:0 – Кривцов, 33; 2:1 – Кухарчук, 57; 3:1 – Кутовой, 90+6.

Сочи – Факел – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Морозов, 5; 1:1 – Нобоа, 11.

Удаления: нет – Ивахнов, 71.

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