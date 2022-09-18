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    РПЛ. «Краснодар» победил «Химки», «Сочи» и «Факел» сыграли вничью

    «Краснодар» победил «Химки» (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.

    Полузащитник Эдуард Сперцян забил гол и отдал ассист. На его счету восемь мячей в сезоне РПЛ.

    «Химки» еще не побеждали после ухода из клуба Сергея Юрана.

    «Сочи» сыграл вничью с «Факелом» (1:1) на своем поле. Хозяева доигрывали матч в большинстве.

    37-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил восьмой мяч в этом сезоне РПЛ и делит первое место в списке бомбардиров с Квинси Промесом («Спартак») и Эдуардом Сперцяном.

    Россия. РПЛ. 10-й тур

    Краснодар – Химки – 3:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Сперцян, 7; 2:0 – Кривцов, 33; 2:1 – Кухарчук, 57; 3:1 – Кутовой, 90+6.

    Сочи – Факел – 1:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Морозов, 5; 1:1 – Нобоа, 11.

    Удаления: нет – Ивахнов, 71.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии13
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      Рейтинг: +10

      lymnsemo 16 минут назад

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      Рейтинг: +5526

      Красногорск_Фан 24 минуты назад

      Краснодар с победой. Факел с очком. Химки не сдавайтесь. Сочи. Зато у вас есть пальмы.

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      Рейтинг: +7131

      владимир миронов 47 минут назад

      Очень тяжело,но два очка взяли.За победу спасибо,а за игру--очень много потерь мяча,неточные передачи и т.д. Думаю,что молодёжь наладит игру,и мы увидим добротную команду.

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      Рейтинг: +19838

      derrik2000 1 час назад

      А Сочи после ухода Федотова и нескольких игроков основы по-моему уже глубоко "просели"...

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      Рейтинг: +6641

      sochi-2013 > derrik2000 20 минут назад

      Федотов не мессия, а вот игроков растащили. Удивительно, что Сочи еще относительно высоко в таблице.
      Сегодня огорчили.((

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      Рейтинг: +1078

      Cubinec1989 1 час назад

      Краснодарцев с победой!

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      Рейтинг: +4333

      ААМ 1 час назад

      Молдцы быки. Против ожидания неплохи были Химки. Учитывая бешеную жару матч был хороший. Вопрос в том, стоит ли проводить матч так рано, а не 200 часов?

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      Рейтинг: +128

      Ill Ich 1 час назад

      В Сочи никто не хотел уступать, поэтому вырвали друг у друга очко (извиняюсь).

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      Рейтинг: +4886

      Enter2006 1 час назад

      Юран был не прав не выпуская Садыгова?? Мирзов как нап старался сильно, а что сделал Садыгов? Горчичник получил? 3,14здец меганападающий! Химки - из-за мудаков в руководстве вэлкам в ФНЛ!

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      Рейтинг: +66046

      portero 1 час назад

      Нервишки потрепали....
      Краснодар с победой!!!!
      Силёнок маловато у многих игроков, во втором тайме постоянно проседает команда....

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      Рейтинг: +19838

      derrik2000 1 час назад

      Сказать, что Краснодар победил заслуженно - нет, не скажу.
      У Химок НАИГОЛЕВЕЙШИЕ моменты были. И не один.
      Но карма у клуба уже подпорчена...

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      Рейтинг: +66046

      portero > derrik2000 1 час назад

      Это им за Юрана....
      Пусть вылетят нахрен мо своим садыговым....
      А Быки все игры со скрипом очки берут.

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      Рейтинг: +4333

      ААМ > derrik2000 1 час назад

      А у быков не было моментов?

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