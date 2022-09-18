РПЛ. «Краснодар» победил «Химки», «Сочи» и «Факел» сыграли вничью

«Краснодар» победил «Химки» (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.
Полузащитник Эдуард Сперцян забил гол и отдал ассист. На его счету восемь мячей в сезоне РПЛ.
«Химки» еще не побеждали после ухода из клуба Сергея Юрана.
«Сочи» сыграл вничью с «Факелом» (1:1) на своем поле. Хозяева доигрывали матч в большинстве.
37-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил восьмой мяч в этом сезоне РПЛ и делит первое место в списке бомбардиров с Квинси Промесом («Спартак») и Эдуардом Сперцяном.
Россия. РПЛ. 10-й тур
Голы: 1:0 – Сперцян, 7; 2:0 – Кривцов, 33; 2:1 – Кухарчук, 57; 3:1 – Кутовой, 90+6.
Голы: 0:1 – Морозов, 5; 1:1 – Нобоа, 11.
Удаления: нет – Ивахнов, 71.
Источник: Бомбардир.ру