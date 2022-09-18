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  • РПЛ. «Краснодар» победил «Химки», «Сочи» и «Факел» сыграли вничью

РПЛ. «Краснодар» победил «Химки», «Сочи» и «Факел» сыграли вничью

18 сентября 2022, 18:31
17

«Краснодар» победил «Химки» (3:1) в матче 10-го тура РПЛ.

Полузащитник Эдуард Сперцян забил гол и отдал ассист. На его счету восемь мячей в сезоне РПЛ.

«Химки» еще не побеждали после ухода из клуба Сергея Юрана.

«Сочи» сыграл вничью с «Факелом» (1:1) на своем поле. Хозяева доигрывали матч в большинстве.

37-летний полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа забил восьмой мяч в этом сезоне РПЛ и делит первое место в списке бомбардиров с Квинси Промесом («Спартак») и Эдуардом Сперцяном.

Россия. РПЛ. 10-й тур

Краснодар – Химки – 3:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Сперцян, 7; 2:0 – Кривцов, 33; 2:1 – Кухарчук, 57; 3:1 – Кутовой, 90+6.

Сочи – Факел – 1:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Морозов, 5; 1:1 – Нобоа, 11.

Удаления: нет – Ивахнов, 71.

Календарь РПЛ

Турнирная таблица РПЛ

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Краснодар Химки Сочи Факел
Комментарии (17)
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derrik2000
1663515247
Сказать, что Краснодар победил заслуженно - нет, не скажу. У Химок НАИГОЛЕВЕЙШИЕ моменты были. И не один. Но карма у клуба уже подпорчена...
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portero
1663515250
Нервишки потрепали.... Краснодар с победой!!!! Силёнок маловато у многих игроков, во втором тайме постоянно проседает команда....
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Enter2006
1663515454
Юран был не прав не выпуская Садыгова?? Мирзов как нап старался сильно, а что сделал Садыгов? Горчичник получил? 3,14здец меганападающий! Химки - из-за мудаков в руководстве вэлкам в ФНЛ!
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Ill Ich
1663515571
В Сочи никто не хотел уступать, поэтому вырвали друг у друга очко (извиняюсь).
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ААМ
1663515718
Молдцы быки. Против ожидания неплохи были Химки. Учитывая бешеную жару матч был хороший. Вопрос в том, стоит ли проводить матч так рано, а не 200 часов?
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Cubinec1989
1663515723
Краснодарцев с победой!
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derrik2000
1663516010
А Сочи после ухода Федотова и нескольких игроков основы по-моему уже глубоко "просели"...
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владимир миронов
1663516777
Очень тяжело,но два очка взяли.За победу спасибо,а за игру--очень много потерь мяча,неточные передачи и т.д. Думаю,что молодёжь наладит игру,и мы увидим добротную команду.
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lymnsemo
1663518666
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житель СПб
1663521953
Не хотят на Бомбардире поздравлять Краснодар?! С победой! Краснодар, Галицкий!
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