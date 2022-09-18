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    Кутепов: «Нравится, что в «Торпедо» могу подключаться к атакам»

    Защитник «Торпедо» Илья Кутепов дал комментарий после матча десятого тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

    «Не уверен, что это мой лучший матч за долгое время. Надеюсь, впереди будут игры лучше. Считаю, что это была просто качественная игра. Главное – то, что все в команде сегодня работали друг за друга. Старались, бились, все ребята – молодцы.

    Сейчас я играю слева в тройке центральных защитников. Это решение тренерского штаба, и мне комфортно на этой позиции. Нравится, что я могу подключаться к атакам, смещаться по ситуации», – сказал Кутепов.

    • Игрок перешел в «Торпедо» летом из «Спартака».
    • «Торпедо» победило впервые в сезоне.
    • Команда идет в зоне вылета.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +9982

      R_a_i_n 2 часа назад

      Какие тебе атаки, ты в защиту-то не всегда можешь?

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