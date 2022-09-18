Кутепов: «Нравится, что в «Торпедо» могу подключаться к атакам»

Защитник «Торпедо» Илья Кутепов дал комментарий после матча десятого тура РПЛ против ЦСКА (1:0).

«Не уверен, что это мой лучший матч за долгое время. Надеюсь, впереди будут игры лучше. Считаю, что это была просто качественная игра. Главное – то, что все в команде сегодня работали друг за друга. Старались, бились, все ребята – молодцы.

Сейчас я играю слева в тройке центральных защитников. Это решение тренерского штаба, и мне комфортно на этой позиции. Нравится, что я могу подключаться к атакам, смещаться по ситуации», – сказал Кутепов.