Йоканович прокомментировал серию Захаряна без голов и ассистов

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян уже восемь игр подряд не может забить или ассистировать. Ситуацию прокомментировал главный тренер москвичей Славиша Йоканович.

«Захарян восемь матчей не делает результативных действий? Учитывая, что сейчас мы находимся в начале сезона, то Захарян сам это понимает. Захарян — один из самых талантливых игроков, с которыми я работал. Только через кропотливый труд придут результаты», – сказал серб.