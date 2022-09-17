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  • «Такое могло случиться только со «Спартаком». Червиченко – о дисквалификации Кейта

«Такое могло случиться только со «Спартаком». Червиченко – о дисквалификации Кейта

17 сентября 2022, 17:31
6

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на дисквалификацию форварда команды Бальде Кейта.

«Всe зависит от того, где нашли допинг, где его проверили, старая или новая это проблема. Может быть, его продавали в «Спартак» для того, чтобы обмануть, получить деньги, понимая, что у футболиста есть такая проблема. С нынешними отношениями со стороны Европы, я не удивлюсь подобному раскладу.

В особенности я не буду удивлeн, если они получили деньги и подсунули игрока под дисквалификацией. Итальянцы те ещe жулики. Что угодно они могли исполнить. Такое могло произойти только со «Спартаком». Очень много странного и несуразного происходит вокруг команды, это подтверждает количество изъянов.

Обмануть «Спартак» – тренд любого европейского клуба и не только. А учитывая то, кого они берут в качестве спортивного директора, то обманывать «Спартак» станет прямой обязанностью любого уважающего себя клуба», – сказал Червиченко.

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Источник: телеграм-канал Metaratings
Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Спартак Кейта Бальде Червиченко Андрей
Комментарии (6)
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R_a_i_n
1663426997
Объясните червю, что Бальде не покупался, он пришёл как свободный агент.
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ААМ
1663428623
СПАМ енсть спам и игроки часто приходят ещё те.
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Project Бабангида
1663428718
с 2004го Егорова заначка своего клиента ждала....и дождалась )
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JTherry
1663429787
Червь - главный хайпожор на Спартаке, но мог бы и проверить инфу про якобы "продажу" Бальде - пришел в клуб свободным агентом...
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