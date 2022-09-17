«Такое могло случиться только со «Спартаком». Червиченко – о дисквалификации Кейта

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на дисквалификацию форварда команды Бальде Кейта.

«Всe зависит от того, где нашли допинг, где его проверили, старая или новая это проблема. Может быть, его продавали в «Спартак» для того, чтобы обмануть, получить деньги, понимая, что у футболиста есть такая проблема. С нынешними отношениями со стороны Европы, я не удивлюсь подобному раскладу.

В особенности я не буду удивлeн, если они получили деньги и подсунули игрока под дисквалификацией. Итальянцы те ещe жулики. Что угодно они могли исполнить. Такое могло произойти только со «Спартаком». Очень много странного и несуразного происходит вокруг команды, это подтверждает количество изъянов.

Обмануть «Спартак» – тренд любого европейского клуба и не только. А учитывая то, кого они берут в качестве спортивного директора, то обманывать «Спартак» станет прямой обязанностью любого уважающего себя клуба», – сказал Червиченко.