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    «Такое могло случиться только со «Спартаком». Червиченко – о дисквалификации Кейта

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко отреагировал на дисквалификацию форварда команды Бальде Кейта.

    «Всe зависит от того, где нашли допинг, где его проверили, старая или новая это проблема. Может быть, его продавали в «Спартак» для того, чтобы обмануть, получить деньги, понимая, что у футболиста есть такая проблема. С нынешними отношениями со стороны Европы, я не удивлюсь подобному раскладу.

    В особенности я не буду удивлeн, если они получили деньги и подсунули игрока под дисквалификацией. Итальянцы те ещe жулики. Что угодно они могли исполнить. Такое могло произойти только со «Спартаком». Очень много странного и несуразного происходит вокруг команды, это подтверждает количество изъянов.

    Обмануть «Спартак» – тренд любого европейского клуба и не только. А учитывая то, кого они берут в качестве спортивного директора, то обманывать «Спартак» станет прямой обязанностью любого уважающего себя клуба», – сказал Червиченко.

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    Источник: телеграм-канал Metaratings

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25670

      JTherry 44 минуты назад

      Червь - главный хайпожор на Спартаке, но мог бы и проверить инфу про якобы "продажу" Бальде - пришел в клуб свободным агентом...

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      Рейтинг: +39121

      Project Бабангида 1 час назад

      с 2004го Егорова заначка своего клиента ждала....и дождалась )

      0
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      Рейтинг: +4287

      ААМ 1 час назад

      СПАМ енсть спам и игроки часто приходят ещё те.

      0
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      Рейтинг: +9953

      R_a_i_n 1 час назад

      Объясните червю, что Бальде не покупался, он пришёл как свободный агент.

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