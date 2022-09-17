Агент Роши: «Ни на секунду не пожалели, что перешли в ЦСКА»

Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал о первых неделях игрока в московском клубе.
«Знаю, что Виллиан попал в символическую сборную тура, а потом забил дебютный гол за ЦСКА. Ему действительно очень комфортно в России, в Москве.
Адаптация проходит очень хорошо и быстро, партнeры ему помогают во всeм, мы ни на секунду не пожалели, что перешли в ЦСКА», – заявил агент.
- Бразилец перешел из «Портимоненси» за 2 миллиона евро.
- Он заключил с ЦСКА контракт до 2025 года.
- У Роши 1 гол в 2 матчах за новую команду.
Источник: «Евро-Футбол»