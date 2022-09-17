Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Агент Роши: «Ни на секунду не пожалели, что перешли в ЦСКА»

    Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал о первых неделях игрока в московском клубе.

    «Знаю, что Виллиан попал в символическую сборную тура, а потом забил дебютный гол за ЦСКА. Ему действительно очень комфортно в России, в Москве.

    Адаптация проходит очень хорошо и быстро, партнeры ему помогают во всeм, мы ни на секунду не пожалели, что перешли в ЦСКА», – заявил агент.

    • Бразилец перешел из «Портимоненси» за 2 миллиона евро.
    • Он заключил с ЦСКА контракт до 2025 года.
    • У Роши 1 гол в 2 матчах за новую команду.

    Новости по теме
    Роша объяснил, почему перешел в ЦСКА 4
    Федотов прокомментировал дебют Роши за ЦСКА
    Роша оценил свой дебют за ЦСКА 1
    Источник: «Евро-Футбол»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:24
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11