Агент Роши: «Ни на секунду не пожалели, что перешли в ЦСКА»

Игор Кампеделли, агент защитника ЦСКА Виллиана Роши, рассказал о первых неделях игрока в московском клубе.

«Знаю, что Виллиан попал в символическую сборную тура, а потом забил дебютный гол за ЦСКА. Ему действительно очень комфортно в России, в Москве.

Адаптация проходит очень хорошо и быстро, партнeры ему помогают во всeм, мы ни на секунду не пожалели, что перешли в ЦСКА», – заявил агент.