Черчесов: «Кокорин – не просто российский футболист. Это мой игрок»

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал дебютный гол нападающего Александра Кокорина в составе «Ариса».

«Кокорин ― не просто российский футболист, а мой игрок, с которым я много работал в «Динамо». Саше нужно попасть в обстановку, где он снова почувствует вкус футбола, голов.

Рад, что забил. Это поможет ему раскрыться либо в кипрской команде, либо через неe перейти в более сильную лигу», — сказал Черчесов.