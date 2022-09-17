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    Черчесов: «Кокорин – не просто российский футболист. Это мой игрок»

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов прокомментировал дебютный гол нападающего Александра Кокорина в составе «Ариса».

    «Кокорин ― не просто российский футболист, а мой игрок, с которым я много работал в «Динамо». Саше нужно попасть в обстановку, где он снова почувствует вкус футбола, голов.

    Рад, что забил. Это поможет ему раскрыться либо в кипрской команде, либо через неe перейти в более сильную лигу», — сказал Черчесов.

    • «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
    • Российский нападающий забил 1 гол и отдал 1 ассист в 3 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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