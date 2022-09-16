Гаджиев: «Кокорин разбазарил талант. Он игнорировал законы спорта, валял дурака»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.
«Не знаю, на какой уровень упал Кокорин — на колени или по пояс… Но по сравнению со своими возможностями упал значительно.
Всe просто — он игнорировал законы спорта: тренировки, игры в футбол. Мягко говоря, дурака валял. Значительную часть своего таланта он разбазарил.
Но если он в этой ситуации сможет в конечном итоге подняться и достигнуть своего прежнего уровня, то ему можно будет даже поаплодировать», – сказал Гаджиев.
- «Арис» арендовал Кокорина у «Фиорентины».
- Российский нападающий забил 1 гол и отдал 1 ассист в 3 матчах.
Источник: «Чемпионат»