Гаджиев: «Кокорин разбазарил талант. Он игнорировал законы спорта, валял дурака»

Бывший главный тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев высказался о форварде «Ариса» Александре Кокорине.

«Не знаю, на какой уровень упал Кокорин — на колени или по пояс… Но по сравнению со своими возможностями упал значительно.

Всe просто — он игнорировал законы спорта: тренировки, игры в футбол. Мягко говоря, дурака валял. Значительную часть своего таланта он разбазарил.

Но если он в этой ситуации сможет в конечном итоге подняться и достигнуть своего прежнего уровня, то ему можно будет даже поаплодировать», – сказал Гаджиев.