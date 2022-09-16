Гендиректор «Спартака» рассказал, что у клуба был нулевой бюджет на летние трансферы

Значит, киевский ж.и.дёныш со своей бешеной эскортиницей уже в начале марта намылились сбежать.
Как я и писал ранее, задолго ДО этого знаменательного события, когда он уйдёт, оставит после себя выжженную землю...
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков объяснил, почему клуб был малоактивен на трансферном рынке.
– Вы сказали о генеральной линии. Какой она была в августе, когда взяли свободных агентов Бальде и Мевлю, а также шел разговор о Гаджимурадове. И это выглядит как линия на то, чтобы сэкономить.
– По Гаджимурадову был контакт со стороны Артема Реброва, чтобы получить определенную информацию.
Мы существуем в рамках бюджета 21/22 и старта бюджета 22/23, который формировался в мае-июне – и это нулевой бюджет на трансферы.
Исходя из этого и работали, ориентируясь на пожелания главного тренера. Назвать это трансферной кампанией тяжело. В данной ситуации трудно сказать, что она планировалась.
– Верны ли инсайды о том, что бюджет клуба будет сокращен?
– Нет. Это не соответствует действительности. И по факту дело обстоит ровно наоборот.
– Бюджет будет увеличен?
– По сравнению с первоначальным планированием бюджета в мае-июне это, безусловно, увеличение. Но увеличение с учетом необходимых потребностей клуба, – с усилением конкретных направлений: усиления команды, спортивного блока. На это готовы тратиться, но обоснованно.
- Летом «Спартак» потратил на трансферы 9,6 миллиона евро.
- Клуб выкупил Кристофера Мартинса Перейру у «Янг Бойз» (6,4 млн), приобрел у «Крыльев Советов» Антона Зиньковского (3,2 млн), а также бесплатно подписал Бальде Кейта, Миху Мевлю и Мацея Рыбуса.