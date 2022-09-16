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    Черчесов назвал три причины победы «Ференцвароша» над «Монако» в ЛЕ

    Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, за счет чего его команда смогла обыграть «Монако» (1:0) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

    Российский специалист выделил три причины – дух, удачные замены и везение.

    – В первом тайме у вас было преимущество во всех игровых аспектах, во втором же в основном пришлось терпеть и защищаться. Что помогло выстоять?

    – В перерыве мы говорили о том, что «Монако» может взвинтить темп и выйти на второй тайм более энергичным. Мы должны быть к этому готовы – и, как вы правильно сказали, проявить достаточно терпения.

    Да, мы отдали сопернику часть пространства – но, по моему мнению, не отдали инициативу. Мы в любой момент были готовы к контратакам.

    Вытерпеть, забить и победить нам помог в первую очередь командный дух. Во-вторых, удачно вошли в игру футболисты, вышедшие на замены. До игры мы знали, кто сколько способен сыграть, и каждый выполнил свою роль.

    Да, где-то нам и повезло, когда «Монако» не использовало свои шансы, но на этом уровне без командного духа и без удачи выиграть невозможно.

    Тем не менее у нас был игровой план, мы весь матч его придерживались и были вознаграждены победой.

    • У «Ференцвароша» 6 очков в 2 турах ЛЕ.
    • Команда одержала 6 побед подряд во всех турнирах.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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