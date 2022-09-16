Черчесов назвал три причины победы «Ференцвароша» над «Монако» в ЛЕ

Главный тренер «Ференцвароша» Станислав Черчесов рассказал, за счет чего его команда смогла обыграть «Монако» (1:0) во втором туре группового этапа Лиги Европы.

Российский специалист выделил три причины – дух, удачные замены и везение.

– В первом тайме у вас было преимущество во всех игровых аспектах, во втором же в основном пришлось терпеть и защищаться. Что помогло выстоять?

– В перерыве мы говорили о том, что «Монако» может взвинтить темп и выйти на второй тайм более энергичным. Мы должны быть к этому готовы – и, как вы правильно сказали, проявить достаточно терпения.

Да, мы отдали сопернику часть пространства – но, по моему мнению, не отдали инициативу. Мы в любой момент были готовы к контратакам.

Вытерпеть, забить и победить нам помог в первую очередь командный дух. Во-вторых, удачно вошли в игру футболисты, вышедшие на замены. До игры мы знали, кто сколько способен сыграть, и каждый выполнил свою роль.

Да, где-то нам и повезло, когда «Монако» не использовало свои шансы, но на этом уровне без командного духа и без удачи выиграть невозможно.

Тем не менее у нас был игровой план, мы весь матч его придерживались и были вознаграждены победой.