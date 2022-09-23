Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Почему испанские клубы ставят огромные отступные за игроков: за Гави – миллиард, за Левандовского – 500 млн

Почему испанские клубы ставят огромные отступные за игроков: за Гави – миллиард, за Левандовского – 500 млн

23 сентября 2022, 18:54
1

Недавно «Барселона» продлила контракт с Гави, отступные – миллиард. Отступные в контракте Карима Бензема – миллиард. Отступные в соглашении Роберта Левандовски с «Барсой» составляют 500 млн евро. И это отличительная черта всех испанских клубов.

При подписании новых игроков или обновления соглашений со старыми они часто прописывают отступные, которые финансово не потянет ни один клуб мира. Сейчас мы расскажем вам, зачем это нужно.

В Испании обязательны отступные в контрактах – это гарантии для игроков и клубов

Впервые отступные (или клаусулы) появились в контрактах игроков в 1985 году. Они стали обязательными после трехлетнего обсуждения и закрепились в указе №1006 Королевского кодекса Федерации футбола Испании. По нему, каждый клуб при подписании контракта с футболистом обязывался обговорить сумму выкупа. Это нужно, чтобы сохранить интерес обеих сторон:

  • Клуба – есть потенциальный покупатель приходит с небольшим предложением, то продавец вправе не согласиться и указать на установленную ранее сумму выкупа;
  • Игрока – если футболист хочет уйти из клуба и получает отказ, то он может самостоятельно выкупить контракт и стать свободным агентом.

Действующий президент Примеры Хавьер Тебас два года назад отвечал на вопросы о пользе этой системы:

«Мы прислушиваемся к профсоюзу игроков и руководителям клубов. Пока нет никакой нужды отменять это правило, потому это юридически закрепленная система надежности для всех. Так контракты заставляют уважать тех, с кем сотрудничают стороны».

Но почему тогда клаусулы в Испании такие большие

Миллиард евро отступных в контракте за Гави не означают, что послезавтра за ним приедет «Манчестер Сити» и выплатит запрашиваемую цену. Большие клаусулы – это такой визуальный намек, как клуб ценит конкретного игрока и не желает продавать его конкурентам.

Еще раз: ни один здравомыслящих футбольный владелец не выложит миллиард за одного футболиста (по крайней мере в 2022 году точно). Миллиард евро отступных за Гави – это примерно четверть от общей рыночной стоимости «Манчестер Юнайтед», за которую, по данным Daily Mail, семья Глейзеров может расстаться с клубом.

Суммы выкупов в Испании не всегда допрыгивают до какой-то космической планки. Переход Тиаго из «Барселоны» в «Баварию» – идеальный пример перехода топ-футболиста за разумные деньги. «Бавария» заплатила 22 млн евро в качестве суммы выкупа и докинула еще три миллиона как плату за активацию клаусулы.

А клубы из других лиг тоже вписывают отступные в контракты игроков

Да, но в других лигах из топ-5 это необязательно. Поэтому агенты и руководители клубов на стадии переговоров обсуждают этот пункт. Вот некоторые популярные примеры:

1. Один из самых популярных трансферов этого лета – переход Эрлинга Холанда в «Ман Сити». Клуб заплатил «Боруссии» 60 млн евро – такая сумма выкупа была прописана в контракте.

2. Помните прикол, когда «Арсенал» предложил 40 млн и 1 фунт за Луиса Суареса? В контракте было проставлено, что «Ливерпуль» не продаст Суареса за сумму, которая ниже 40 млн фунтов (включительно).

3. Арсен Захарян почти перешел в «Челси» за 15 млн евро – такая сумма выкупа для иностранных клубов прописана в контракте Захаряна.

Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua, www.imago-images.de/Global Look Press

Источник: Бомбардир
Испания. Примера Испания
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
vek410
1663958859
Так и не понял ответа на вопрос в заголовке
Ответить
Главные новости
Три варианта в РПЛ для Головина, конфликт Мостового с дочерью Семака, Аршавин начал тренерскую карьеру и другие новости
02:00
Губерниев назвал главный трансфер лета в РПЛ
01:47
1
Бубнов вынес вердикт футболисту «Спартака»: «Зачем его взяли?»
01:36
2
Пономарев – о Соболеве и Глушенкове: «Здоровые лбы, выходят как павлины, чтобы на них все любовались»
01:13
2
Черданцев объяснил стратегию «Зенита» на сезон
01:01
3
«Динамо» отказало «Фламенго» в доступе к результатам проваленного медосмотра Платы
00:44
2
Черчесов – журналисту: «Я тебя прощаю, но вещи не путайте»
00:29
2
Видео«Вопрос о величайшем в истории закрыт»: Месси выложил рекламу с перечислением его достижений
00:16
1
Семак воспитывает Соболева: «Это был отцовский лещ»
Вчера, 23:59
5
«Это себя похоронить»: Пономарев предостерег Головина от перехода в клуб РПЛ
Вчера, 23:42
1
Все новости
Все новости
Гендиректор «Динамо» ответил на вопрос о возвращении Захаряна
Вчера, 23:30
1
Победитель ЧМ-2026 завершил международную карьеру в 31 год
Вчера, 22:49
Раскрыта позиция Захаряна насчет возвращения в Россию
Вчера, 16:23
3
В «Сосьедаде» сказали, что делать Захаряну после заявления директора клуба
Вчера, 13:29
6
Стало известно условие, при котором «Сосьедад» согласится отдать Захаряна в аренду
Вчера, 11:58
4
Бензема, Погба и еще 20 игроков попали в список самых звездных свободных агентов от BBC
Вчера, 09:41
4
Агент Захаряна отреагировал на жесткое высказывание спортивного директора «Сосьедада»
2 сентября
ФотоЖезус выбрал игровой номер в «Барселоне»
2 сентября
Тренер «Сосьедада» сделал заявление о Захаряне
2 сентября
Стало известно, кто сорвал переход Родри в «Реал»
2 сентября
1
Букмекеры определили явного фаворита на получение «Золотого мяча» в 2026 году
2 сентября
7
Директор «Сосьедада» – о Захаряне: «Терпению есть предел»
2 сентября
6
Футболиста «Реала» лишили водительских прав за вождение в нетрезвом виде
2 сентября
Реакция агента Захаряна на интерес «Динамо»
2 сентября
1
Фото«Бетис» подписал игрока, трижды бравшего ЛЧ с «Реалом»
2 сентября
Игрок «Спартака» описал Карседо одним прилагательным
2 сентября
3
«Динамо» рассматривает возвращение российского игрока из Европы
2 сентября
4
Альба: «Мои дочери больше русские, чем испанки»
1 сентября
ФотоЯмаль кардинально изменил имидж
1 сентября
3
ВидеоМатерная презентация Жезуса в «Барселоне»
1 сентября
Защитник «Реала» завершил карьеру в сборной Германии
1 сентября
«Атлетико» принял решение по Альваресу
1 сентября
2
ФотоБразильский форвард перешел в «Барселону»
1 сентября
2
Реакция Флика на покупку Жезуса «Барселоной»
1 сентября
Тренер «Барселоны» высказался о разгроме «Райо Вальекано»
1 сентября
Ямаль побил рекорды Холанда и Мбаппе
1 сентября
Реакция Моуринью на уход Месси из сборной Аргентины
1 сентября
Примера. «Барселона» разнесла «Райо Вальекано» – 5:2! У Рафиньи и Ямаля по дублю
1 сентября
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+