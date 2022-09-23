Почему испанские клубы ставят огромные отступные за игроков: за Гави – миллиард, за Левандовского – 500 млн

Недавно «Барселона» продлила контракт с Гави, отступные – миллиард. Отступные в контракте Карима Бензема – миллиард. Отступные в соглашении Роберта Левандовски с «Барсой» составляют 500 млн евро. И это отличительная черта всех испанских клубов.

При подписании новых игроков или обновления соглашений со старыми они часто прописывают отступные, которые финансово не потянет ни один клуб мира. Сейчас мы расскажем вам, зачем это нужно.

В Испании обязательны отступные в контрактах – это гарантии для игроков и клубов

Впервые отступные (или клаусулы) появились в контрактах игроков в 1985 году. Они стали обязательными после трехлетнего обсуждения и закрепились в указе №1006 Королевского кодекса Федерации футбола Испании. По нему, каждый клуб при подписании контракта с футболистом обязывался обговорить сумму выкупа. Это нужно, чтобы сохранить интерес обеих сторон:

Клуба – есть потенциальный покупатель приходит с небольшим предложением, то продавец вправе не согласиться и указать на установленную ранее сумму выкупа;

Игрока – если футболист хочет уйти из клуба и получает отказ, то он может самостоятельно выкупить контракт и стать свободным агентом.

Действующий президент Примеры Хавьер Тебас два года назад отвечал на вопросы о пользе этой системы:

«Мы прислушиваемся к профсоюзу игроков и руководителям клубов. Пока нет никакой нужды отменять это правило, потому это юридически закрепленная система надежности для всех. Так контракты заставляют уважать тех, с кем сотрудничают стороны».

Но почему тогда клаусулы в Испании такие большие

Миллиард евро отступных в контракте за Гави не означают, что послезавтра за ним приедет «Манчестер Сити» и выплатит запрашиваемую цену. Большие клаусулы – это такой визуальный намек, как клуб ценит конкретного игрока и не желает продавать его конкурентам.

Еще раз: ни один здравомыслящих футбольный владелец не выложит миллиард за одного футболиста (по крайней мере в 2022 году точно). Миллиард евро отступных за Гави – это примерно четверть от общей рыночной стоимости «Манчестер Юнайтед», за которую, по данным Daily Mail, семья Глейзеров может расстаться с клубом.

Суммы выкупов в Испании не всегда допрыгивают до какой-то космической планки. Переход Тиаго из «Барселоны» в «Баварию» – идеальный пример перехода топ-футболиста за разумные деньги. «Бавария» заплатила 22 млн евро в качестве суммы выкупа и докинула еще три миллиона как плату за активацию клаусулы.

А клубы из других лиг тоже вписывают отступные в контракты игроков

Да, но в других лигах из топ-5 это необязательно. Поэтому агенты и руководители клубов на стадии переговоров обсуждают этот пункт. Вот некоторые популярные примеры:

1. Один из самых популярных трансферов этого лета – переход Эрлинга Холанда в «Ман Сити». Клуб заплатил «Боруссии» 60 млн евро – такая сумма выкупа была прописана в контракте.

2. Помните прикол, когда «Арсенал» предложил 40 млн и 1 фунт за Луиса Суареса? В контракте было проставлено, что «Ливерпуль» не продаст Суареса за сумму, которая ниже 40 млн фунтов (включительно).

3. Арсен Захарян почти перешел в «Челси» за 15 млн евро – такая сумма выкупа для иностранных клубов прописана в контракте Захаряна.

Текст: Илья Егоров

Фото: XinHua, www.imago-images.de/Global Look Press