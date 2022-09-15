Полиция задержала брата Погба по делу о шантаже

Матиас Погба, брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, арестован.
Во вторник и среду полиция задержала его и еще четырех человек.
Они подозреваются в шантаже, вымогательстве и похищении человека.
- У Поля Погба вымогали 13 миллионов евро, угрожая раскрыть информацию о его желании наложить проклятие на Килиана Мбаппе.
- Из-за этого хавбека могут исключить из сборной Франции.
- Сам футболист «Юве» утверждает, что обращался к шаману, чтобы помочь благотворительной организации, поддерживающей детей в Африке.
Источник: RMC Sport