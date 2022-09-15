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    Полиция задержала брата Погба по делу о шантаже

    Матиас Погба, брат полузащитника «Ювентуса» Поля Погба, арестован.

    Во вторник и среду полиция задержала его и еще четырех человек.

    Они подозреваются в шантаже, вымогательстве и похищении человека.

    • У Поля Погба вымогали 13 миллионов евро, угрожая раскрыть информацию о его желании наложить проклятие на Килиана Мбаппе.
    • Из-за этого хавбека могут исключить из сборной Франции.
    • Сам футболист «Юве» утверждает, что обращался к шаману, чтобы помочь благотворительной организации, поддерживающей детей в Африке.

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    Источник: RMC Sport

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