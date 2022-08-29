Вооруженные люди вымогали 13 миллионов у Погба. В преступную группу входили его брат и друзья детства

За такую хорошую игру, которую он показывает, нужно забрать всё состояние
Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба обратился в полицию в связи с шантажом.
У 29-летнего футболиста вымогали 13 миллионов евро. В марте этого года его заманили в парижскую квартиру с вооруженными людьми.
Злоумышленники говорили, что французский хавбек должен им деньги за «тайную охрану на протяжении 13 лет».
Позднее выяснилось, что в преступную группу входили друзья детства Погба и его брат Матиа.
Шантажисты угрожали игроку «Юве» тем, что дискредитируют его в СМИ. В частности, планировалось рассказать о просьбе Поля наложить заклятие на Килиана Мбаппе.