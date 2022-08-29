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    Вооруженные люди вымогали 13 миллионов у Погба. В преступную группу входили его брат и друзья детства

    Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба обратился в полицию в связи с шантажом.

    У 29-летнего футболиста вымогали 13 миллионов евро. В марте этого года его заманили в парижскую квартиру с вооруженными людьми.

    Злоумышленники говорили, что французский хавбек должен им деньги за «тайную охрану на протяжении 13 лет».

    Позднее выяснилось, что в преступную группу входили друзья детства Погба и его брат Матиа.

    Шантажисты угрожали игроку «Юве» тем, что дискредитируют его в СМИ. В частности, планировалось рассказать о просьбе Поля наложить заклятие на Килиана Мбаппе.

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    Источник: Get French Football News

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    Сегодня, 08:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1347

      jek718875 1 час назад

      За такую хорошую игру, которую он показывает, нужно забрать всё состояние

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      Рейтинг: +2146

      fakeid 2 часа назад

      последнее предложение в новости про мбаппу доставило)
      даже в тарасятнике до такого не додумались бы))

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