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    Хомуха: «Удивлюсь, если «Спартак» будет в тройке РПЛ»

    Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил перспективы «Спартака» в сезоне-2022/23.

    «Меняется ли «Спартак»? Это только разговоры. Последние результаты, когда «Спартак» начал играть с сильными соперниками, расставили всe по местам.

    Здесь всe очень просто. Если ты работаешь в топ-клубе, от тебя неизменно будут требовать высоких результатов. Это как минимум нахождение в призовой тройке, чтобы бороться за титул.

    Команда сейчас не сбалансирована, играет с очевидными ошибками. Это не просто стечение обстоятельств – системные ошибки. Когда команда пропускает четыре мяча, как в Ростове, говорить о сбалансированности не приходится.

    Если останется тот же подбор футболистов, который есть сейчас – удивлюсь, если «Спартак» будет в тройке. С таким составом очень проблематично быть в тройке», – считает Хомуха.

    • «Спартак» проиграл 3 из 4 последних матчей в РПЛ.
    • Команда занимает 5-е место в таблице чемпионата.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 7 очков.

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    Источник: «Чемпионат»

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