Хомуха: «Удивлюсь, если «Спартак» будет в тройке РПЛ»

Бывший тренер молодежной сборной России Дмитрий Хомуха оценил перспективы «Спартака» в сезоне-2022/23.

«Меняется ли «Спартак»? Это только разговоры. Последние результаты, когда «Спартак» начал играть с сильными соперниками, расставили всe по местам.

Здесь всe очень просто. Если ты работаешь в топ-клубе, от тебя неизменно будут требовать высоких результатов. Это как минимум нахождение в призовой тройке, чтобы бороться за титул.

Команда сейчас не сбалансирована, играет с очевидными ошибками. Это не просто стечение обстоятельств – системные ошибки. Когда команда пропускает четыре мяча, как в Ростове, говорить о сбалансированности не приходится.

Если останется тот же подбор футболистов, который есть сейчас – удивлюсь, если «Спартак» будет в тройке. С таким составом очень проблематично быть в тройке», – считает Хомуха.