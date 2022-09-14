Смолов: «У всех игроков бывает период, когда тебя задолбал футбол»

Нападающий «Динамо» Федор Смолов заявил, что иногда ему надоедает футбол.

«Думаю, у всех игроков бывает такой период, когда тебя задолбал футбол. Особенно когда ты в конце октября играешь по два раза в неделю, постоянно летаешь, не высыпаешься, у тебя всe болит.

Тогда думаешь: «Блин, когда уже отпуск? Скорее бы уже середина декабря, на фиг это футбол не нужен»», – сказал Смолов на ютуб-канале Насти Ивлеевой.