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    Смолов: «У всех игроков бывает период, когда тебя задолбал футбол»

    Нападающий «Динамо» Федор Смолов заявил, что иногда ему надоедает футбол.

    «Думаю, у всех игроков бывает такой период, когда тебя задолбал футбол. Особенно когда ты в конце октября играешь по два раза в неделю, постоянно летаешь, не высыпаешься, у тебя всe болит.

    Тогда думаешь: «Блин, когда уже отпуск? Скорее бы уже середина декабря, на фиг это футбол не нужен»», – сказал Смолов на ютуб-канале Насти Ивлеевой.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 15:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +108

      Romeo 123 51 секунду назад

      Вот кто кто а это мазила пусть лучше молчит, я тоже хочу за такие миллионы устать от такой работ

      0
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      Рейтинг: +477

      arrivalgist 1 час назад

      У многих бывает, что не хочется работать, а денег хочется на халяву...

      1
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      Рейтинг: +4750

      Enter2006 1 час назад

      А ты думаешь у простых работяг иное, которые ещё и за копейки батрачат? Иди в грузчики на склад поработай. Особенно если на складе мешки с цементом, сахаром и пр. Через неделю ты так завоешь от боли и будешь мечтать о самолётах. Или на завод. Хотя бы месяца три-четыре. После этого футбол тебе покажется Раем!

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