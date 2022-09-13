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    Урунов охарактеризовал Гончаренко одним словом

    Полузащитник «Урала» Остон Урунов высказался о главном тренере клуба Викторе Гончаренко.

    — Как тебе работа с Гончаренко?

    Гончаренко — топ! Я следил за ним еще до прихода в «Урал», очень рад, что мне повезло начать тренироваться и играть под его руководством.

    Мы постоянно общаемся, беседуем — как до, так и после тренировок, обсуждаем тренировочный процесс, он объясняет мне свое видение игры. Мне очень нравится такой стиль общения и работы между тренером и футболистом.

    • Гончаренко принял «Урал» в августе.
    • Команда идет на 15-м месте в РПЛ.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    Сегодня, 11:36
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1211

      Taps 49 минут назад

      Гончаренко — топ !
      Гончаренко — неуравновешенный ушлёпок !

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