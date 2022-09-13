Урунов охарактеризовал Гончаренко одним словом

Полузащитник «Урала» Остон Урунов высказался о главном тренере клуба Викторе Гончаренко.
— Как тебе работа с Гончаренко?
— Гончаренко — топ! Я следил за ним еще до прихода в «Урал», очень рад, что мне повезло начать тренироваться и играть под его руководством.
Мы постоянно общаемся, беседуем — как до, так и после тренировок, обсуждаем тренировочный процесс, он объясняет мне свое видение игры. Мне очень нравится такой стиль общения и работы между тренером и футболистом.
- Гончаренко принял «Урал» в августе.
- Команда идет на 15-м месте в РПЛ.
Источник: «Спорт-Экспресс»