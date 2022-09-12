Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Карпин: «Fan ID в нынешнем виде неприемлем. Вместо облегчения пропуска на стадион нам его затруднили»

    Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал систему Fan ID.

    – Вы верите в позитивное решение проблем с Fan ID или решением является только отмена этого закона?

    – О позитивном решение надо думать. Но ясно, что в существующем формате это неприемлемо. Сергей Богданович говорил о том, что на ЧМ это было – и нормально. Но тут есть нюансы, с которыми сталкиваются только те, кто ходит на стадион, где есть Fan ID. Одно дело оформить документ на год, и ходить с ним на стадион без регулярного оформления. Но дело в том, что оформив пропуск, тебе в дальнейшем необходимо перед каждым матчем совершать определенные манипуляции, привязывать документ к билету. И без QR-кода на стадион не пустят.

    А если я просто решил погулять по левому берегу Дона, увидел, что есть матч – и решил пойти? У меня этого сделать не получится. Те, кто говорит, что Fan ID это нормально, не сталкивались с нюансами и не понимают, что на каждый матч надо привязывать билет к Fan ID и ждать кода. Вместо того, чтобы облегчить пропуск на стадион, нам его затруднили.

    • С июля система Fan ID заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение Fan ID привело к резкому снижению посещаемости матчей.
    • По данным Минцифры, «паспорт болельщика» уже получили 150 тысяч человек.

    Новости по теме
    «Ростов» при Карпине выиграл у «Спартака» 67% матчей
    Карпин отреагировал на победу над «Спартаком» 2
    Карпин: «Спартак» стал сильнее. Сейчас он мне очень нравится» 2
    Источник: «РБ Спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:42
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11