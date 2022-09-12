Карпин: «Fan ID в нынешнем виде неприемлем. Вместо облегчения пропуска на стадион нам его затруднили»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин раскритиковал систему Fan ID.

– Вы верите в позитивное решение проблем с Fan ID или решением является только отмена этого закона?

– О позитивном решение надо думать. Но ясно, что в существующем формате это неприемлемо. Сергей Богданович говорил о том, что на ЧМ это было – и нормально. Но тут есть нюансы, с которыми сталкиваются только те, кто ходит на стадион, где есть Fan ID. Одно дело оформить документ на год, и ходить с ним на стадион без регулярного оформления. Но дело в том, что оформив пропуск, тебе в дальнейшем необходимо перед каждым матчем совершать определенные манипуляции, привязывать документ к билету. И без QR-кода на стадион не пустят.

А если я просто решил погулять по левому берегу Дона, увидел, что есть матч – и решил пойти? У меня этого сделать не получится. Те, кто говорит, что Fan ID это нормально, не сталкивались с нюансами и не понимают, что на каждый матч надо привязывать билет к Fan ID и ждать кода. Вместо того, чтобы облегчить пропуск на стадион, нам его затруднили.