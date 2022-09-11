Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Серия А. «Ювентус» на 93-й минуте спасся в матче с «Салернитаной», у туринцев 1 победа в 6 матчах

    «Ювентус» в шестом туре чемпионата Италии вырвал ничью в матче с «Салернитаной». У гостей забили Антонио Кандрева и Кшиштоф Пентек.

    Хозяева уступали к 90+3 минуте, но заработали пенальти. Его ЛеонЛеонардоуччи не реализовал, но точно сыграл на добивании.

    На 90+5 минуте «Ювентус» забил еще, но гол отменили, так как на VAR обнаружили офсайд.

    На 90+10 красную карточку получил главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

    «Ювентус» поднялся на восьмое место. «Салернитана» идет десятой.

    У туринцев одна победа в последних шести матчах.

    «Ювентус» последний раз проигрывал «Салернитане» в 1999 году (0:1).

    Италия. Серия А. 6-й тур

    Ювентус – Салернитана – 2:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Кандрева, 18; 0:2 – Пентек, 45+4 (с пенальти); 1:2 – Бремер, 51; 2:2 – Бонуччи, 90+3.

    Нереализованные пенальти: Бонуччи, 90+3 – нет.

    Удаления: Милик, 90+5 (вторая ж.к.) – нет.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Новости по теме
    «Наполи» опередил три клуба в борьбе за Хвичу
    Верратти получил локтем в лицо во время празднования гола в ворота «Ювентуса» 2
    Мбаппе прокомментировал победу над «Ювенутсом» в Лиге чемпионов
    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    11.09.2022 23:49
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11