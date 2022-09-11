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  • Серия А. «Ювентус» на 93-й минуте спасся в матче с «Салернитаной», у туринцев 1 победа в 6 матчах

Серия А. «Ювентус» на 93-й минуте спасся в матче с «Салернитаной», у туринцев 1 победа в 6 матчах

11 сентября 2022, 23:49
3

«Ювентус» в шестом туре чемпионата Италии вырвал ничью в матче с «Салернитаной». У гостей забили Антонио Кандрева и Кшиштоф Пентек.

Хозяева уступали к 90+3 минуте, но заработали пенальти. Его ЛеонЛеонардоуччи не реализовал, но точно сыграл на добивании.

На 90+5 минуте «Ювентус» забил еще, но гол отменили, так как на VAR обнаружили офсайд.

На 90+10 красную карточку получил главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри.

«Ювентус» поднялся на восьмое место. «Салернитана» идет десятой.

У туринцев одна победа в последних шести матчах.

«Ювентус» последний раз проигрывал «Салернитане» в 1999 году (0:1).

Италия. Серия А. 6-й тур

Ювентус – Салернитана – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Кандрева, 18; 0:2 – Пентек, 45+4 (с пенальти); 1:2 – Бремер, 51; 2:2 – Бонуччи, 90+3.

Нереализованные пенальти: Бонуччи, 90+3 – нет.

Удаления: Милик, 90+5 (вторая ж.к.) – нет.

Календарь Серии А

Турнирная таблица Серии А

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Источник: Бомбардир.ру
Италия. Серия А Ювентус Салернитана
Комментарии (3)
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zigbert
1662961000
Концовка этого матча получилась огненной. На последних минутах компенсированного времени Ювентусу удалось сравнять счет и даже забить третий но после долгих просмотров мяч все же не засчитали. Ситуация накалилась до предела и могла вылиться в откровенную драку.
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Not angry fan
1662997331
7 Ювентус 6 2 4 0 9:4 10 Одна победа, говоришь, прикольно!
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Great Tartaria
1663011344
так если гол не засчитан, то и желтая-красная Милику должна быть отменена............ а судейка продолжил игру в неравных составах...........
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