Матч ЛЧ «Рейнджерс» – «Наполи» перенесен

В связи с траурными мероприятиями в память об умершей королеве Великобритании Елизавете II УЕФА перенес матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Рейнджерс» и «Наполи».

Встреча состоится не 13 сентября, а 14-го. Фанатов «Наполи» на стадион не пустят. Чтобы спортивный принцип не нарушался, болельщики «Рейнджерс» не смогут посетить ответную игру в Неаполе.

Елизавета II умерла на этой неделе в возрасте 96 лет.

Она правила с 1952 года.

Ее преемником стал сын Чарльз, взявший тронное имя Карл III.

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