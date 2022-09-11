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    Матч ЛЧ «Рейнджерс» – «Наполи» перенесен

    В связи с траурными мероприятиями в память об умершей королеве Великобритании Елизавете II УЕФА перенес матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов между «Рейнджерс» и «Наполи».

    Встреча состоится не 13 сентября, а 14-го. Фанатов «Наполи» на стадион не пустят. Чтобы спортивный принцип не нарушался, болельщики «Рейнджерс» не смогут посетить ответную игру в Неаполе.

    • Елизавета II умерла на этой неделе в возрасте 96 лет.
    • Она правила с 1952 года.
    • Ее преемником стал сын Чарльз, взявший тронное имя Карл III.

    За какой клуб болела Елизавета II. Журналисты подкупали сотрудников Букингемского дворца, чтобы раскрыть тайну

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    Источник: твиттер «Рейнджерс»

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    Сегодня, 15:26
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17074

      Cleaner 1 час назад

      До фонаря эта информация.

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