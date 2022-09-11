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    Игроки Боснии откажутся от матча с Россией, «Ахмат» планирует уволить Талалаева и другие новости дня

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    Боснийские ультрас бойкотировали матч с Россией.

    Источник: Бомбардир.ру

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