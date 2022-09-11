Игроки Боснии откажутся от матча с Россией, «Ахмат» планирует уволить Талалаева и другие новости дня

Некоторые ведущие игроки Боснии и Герцеговины откажутся от вызова в сборную на матч с Россией.
Джеко: «Я против матча с Россией и не буду в нем участвовать».
Пьянич отказался играть со сборной России.
Аршавин назвал причину, по которой считает «Зенит» самым популярным клубом в России.
В президиуме Боснии и Герцеговины заявили, что матча с Россией не будет.
Кордоба оскорблял судей в перерыве матча с ЦСКА.
РПЛ. ЦСКА благодаря трем пенальти разгромил «Краснодар» и вышел в лидеры.
Кордоба после матча с ЦСКА попросил у судьи еще один пенальти.
Судья Федотов: «У «Краснодара» есть повод для протеста по матчу с ЦСКА».
«Ахмат» планирует уволить Талалаева.
Боснийские ультрас бойкотировали матч с Россией.
Источник: Бомбардир.ру