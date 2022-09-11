Игроки Боснии откажутся от матча с Россией, «Ахмат» планирует уволить Талалаева и другие новости дня

Некоторые ведущие игроки Боснии и Герцеговины откажутся от вызова в сборную на матч с Россией.

Джеко: «Я против матча с Россией и не буду в нем участвовать».

Пьянич отказался играть со сборной России.

Аршавин назвал причину, по которой считает «Зенит» самым популярным клубом в России.

В президиуме Боснии и Герцеговины заявили, что матча с Россией не будет.

Кордоба оскорблял судей в перерыве матча с ЦСКА.

РПЛ. ЦСКА благодаря трем пенальти разгромил «Краснодар» и вышел в лидеры.

Кордоба после матча с ЦСКА попросил у судьи еще один пенальти.

Судья Федотов: «У «Краснодара» есть повод для протеста по матчу с ЦСКА».

«Ахмат» планирует уволить Талалаева.

Боснийские ультрас бойкотировали матч с Россией.