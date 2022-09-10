Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Джеко: «Я против матча с Россией и не буду в нем участвовать»

    Нападающий «Интера» Эдин Джеко выступил против проведения товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины.

    «Я против матча с Россией! Я всегда выступал за мир. Боснийский футбольный союз знает мое мнение.

    К сожалению, не я принимаю решения о выборе соперников для сборной, но у меня есть своя четкая позиция.

    Я не буду участвовать в этом матче. Я солидарен с народом Украины в эти трудные для него времена», – сказал Джеко.

    • Матч должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.
    • УЕФА одобрил его проведение.
    • Джеко – капитан сборной Боснии и Герцеговины.

    Новости по теме
    Некоторые ведущие игроки Боснии и Герцеговины откажутся от вызова в сборную на матч с Россией 16
    Джеко лайкнул пост с призывом отменить матч с Россией
    Экс-защитник сборной Боснии и Герцеговины Зуканович: «Тот, кто сыграет с Россией, больше не должен играть за нас»
    Источник: Klix

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 10:50
    Рекомендуем
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11