Джеко: «Я против матча с Россией и не буду в нем участвовать»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко выступил против проведения товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины.

«Я против матча с Россией! Боснийский футбольный союз знает мое мнение.

К сожалению, не я принимаю решения о выборе соперников для сборной, но у меня есть своя четкая позиция.

Я не буду участвовать в этом матче», – сказал Джеко.