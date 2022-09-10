Джеко: «Я против матча с Россией и не буду в нем участвовать»

Нападающий «Интера» Эдин Джеко выступил против проведения товарищеской встречи между сборными России и Боснии и Герцеговины.
«Я против матча с Россией! Боснийский футбольный союз знает мое мнение.
К сожалению, не я принимаю решения о выборе соперников для сборной, но у меня есть своя четкая позиция.
Я не буду участвовать в этом матче», – сказал Джеко.
- Матч должен состояться 19 ноября в Санкт-Петербурге.
- УЕФА одобрил его проведение.
- Джеко – капитан сборной Боснии и Герцеговины.
Источник: Klix