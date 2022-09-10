РПЛ. ЦСКА благодаря трем пенальти разгромил «Краснодар» и вышел в лидеры

ЦСКА в девятом туре РПЛ оказался сильнее «Краснодара». Москвичи реализовали три 11-метровых удара.

Москвичи вышли в лидеры – делят первое место с «Зенитом». «Краснодар» остался на третьей строчке.

«Краснодар» не побеждает на «ВЭБ Арене» с 2018 года.

Россия. РПЛ. 9-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Карраскаль, 30 (с пенальти); 2:0 – Чалов, 45+7 (с пенальти); 2:1 – Рамирес, 47; 3:1 – Медина, 62 (с пенальти); 4:1 – Гайч, 90+1.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Зайнутдинов, Медина (Обляков, 85), Карраскаль (Ермаков, 44), Гайич, Зделар (Яковлев, 90+4), Мендес, Чалов (Гайч, 74).

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов (Батчи, 70), Сперцян, Кривцов (Якимов, 46), Баньяц (Ахметов, 46), Кордоба, Олусегун.

Предупреждения: Зделар, 37; Гайч, 89; Обляков, 90 – Сафонов, 29; Кривцов, 36; Якимов, 67; Батчи, 84; Ахметов, 88.

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Этим летом Чалов мог вернуться в «Базель»: не получилось – и он снова сияет в ЦСКА