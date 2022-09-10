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РПЛ. ЦСКА благодаря трем пенальти разгромил «Краснодар» и вышел в лидеры

10 сентября 2022, 19:29
83

ЦСКА в девятом туре РПЛ оказался сильнее «Краснодара». Москвичи реализовали три 11-метровых удара.

Москвичи вышли в лидеры – делят первое место с «Зенитом». «Краснодар» остался на третьей строчке.

«Краснодар» не побеждает на «ВЭБ Арене» с 2018 года.

Россия. РПЛ. 9-й тур

ЦСКА (Москва) – Краснодар – 4:1 (2:0)

Голы: 1:0 – Карраскаль, 30 (с пенальти); 2:0 – Чалов, 45+7 (с пенальти); 2:1 – Рамирес, 47; 3:1 – Медина, 62 (с пенальти); 4:1 – Гайч, 90+1.

ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Зайнутдинов, Медина (Обляков, 85), Карраскаль (Ермаков, 44), Гайич, Зделар (Яковлев, 90+4), Мендес, Чалов (Гайч, 74).

«Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов (Батчи, 70), Сперцян, Кривцов (Якимов, 46), Баньяц (Ахметов, 46), Кордоба, Олусегун.

Предупреждения: Зделар, 37; Гайч, 89; Обляков, 90 – Сафонов, 29; Кривцов, 36; Якимов, 67; Батчи, 84; Ахметов, 88.

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Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига ЦСКА Краснодар
Комментарии (83)
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житель СПб
1662827614
Поздравляю ЦСКА с убедительной победой! (По совокупности всего..)
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Красногорск_Фан
1662828121
А самым красивым голом был гол Краснодара. И Сафонов сохранил выдержку. В остальном - судья целую мелодию насвистел. Почти симфонию. По справедливости было 1,5 пеналя.
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Ill Ich
1662828536
ЦСКА победил заслуженно, но 3 пенальти как-то многовато. Причём, момент с Ионовым ничем не отличался от момента с Карраскалем. В первом случае пенальти не назначили, а во втором - наоборот. Странно.
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Skull_Boy
1662828563
Дело даже не в пенках, а в самом Краснодаре от которого на поле толку нет и ЦСКА и так бы дожал, как в игре с КС
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KLINSI
1662829357
А если в каждом матче по три пенки бить будут то чемпиёнство в кармане))
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Fusballer
1662829472
Три пеналя за матч - красиво!
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Беспонтий
1662829655
настолько хороша комбинация обляков гайч что не хочется говорить ни о нырке чалова ни о волшебном перебитии пенальти пусть будет заслуженная победа цска
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MaxRnD
1662830175
С Ростовом у Феди не прокатило, поэтому дополнительно потренировавшись в актёрском мастерстве, сегодня сыграл убедительно
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Вомбат
1662830314
Ни судья Иванов, ни судьи ВАР, ни комментаторы ТВ, никто не знает футбольных правил. А они гласят: если при пробитии пенальти партнер бьющего врывается в штрафную до удара, то пенальти перебивается лишь в том, случае, если был забит. Если же пенальти был отбит в поле, назначается свободный удар от угла вратарской в сторону ворот команды, нарушившей правила пробития пенальти. Таким образом, третий гол ЦСКА был подарен команде судьями, и это безобразие.
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житель СПб
1662840862
Вот хочу здесь написать обращение. У нас на сайте - где мы уже достаточно много лет - появились новые, достаточно молодые ребята - Спартач 80, Фитоняшич, Красногвардейчик и др., которые очень вольно себя здесь ведут в общениях, позволяют себе запросто хамить, оскорблять людей - здесь общающихся давно, вдвое, а то и втрое старше себя. Ну и зачем Вы себя так ведете? Что, со своими отцами и дедушками - тоже так? Если ВЫ пришли в другой дом - ведите себя нормально. И сами получите удовольствия больше от общения, обмена мнениями.
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