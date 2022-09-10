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    РПЛ. ЦСКА благодаря трем пенальти разгромил «Краснодар» и вышел в лидеры

    ЦСКА в девятом туре РПЛ оказался сильнее «Краснодара». Москвичи реализовали три 11-метровых удара.

    Москвичи вышли в лидеры – делят первое место с «Зенитом». «Краснодар» остался на третьей строчке.

    «Краснодар» не побеждает на «ВЭБ Арене» с 2018 года.

    Россия. РПЛ. 9-й тур

    ЦСКА (Москва) – Краснодар – 4:1 (2:0)

    Голы: 1:0 – Карраскаль, 30 (с пенальти); 2:0 – Чалов, 45+7 (с пенальти); 2:1 – Рамирес, 47; 3:1 – Медина, 62 (с пенальти); 4:1 – Гайч, 90+1.

    ЦСКА: Акинфеев, Дивеев, Мойзес, Виллиан, Зайнутдинов, Медина (Обляков, 85), Карраскаль (Ермаков, 44), Гайич, Зделар (Яковлев, 90+4), Мендес, Чалов (Гайч, 74).

    «Краснодар»: Сафонов, Бородин, Рамирес, Волков, Кайо, Ионов (Батчи, 70), Сперцян, Кривцов (Якимов, 46), Баньяц (Ахметов, 46), Кордоба, Олусегун.

    Предупреждения: Зделар, 37; Гайч, 89; Обляков, 90 – Сафонов, 29; Кривцов, 36; Якимов, 67; Батчи, 84; Ахметов, 88.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Этим летом Чалов мог вернуться в «Базель»: не получилось – и он снова сияет в ЦСКА

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии62
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      Рейтинг: +1018

      Сделаны из Дерева 5 минут назад

      Заффтра еще фарм пуховой раком встанет перед старшими братьями! А в ТО зимнее может те пару тройку игрочишек подгонят(!!!

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      Рейтинг: +17327

      житель СПб 9 минут назад

      А теперь стоит подвести общий итог. На мой взгляд, позиции команд в Чемпе определились. Несмотря на массу нарушений, ЦСКА показал, что он много сильнее, чем Краснодар. Спартак - остается пока неорганизованной, суетливой командой. Краснодар - с таким количеством ошибок и неточных передач за лидерство бороться не может. Сочи из этих 3х команд выглядит предпочтительнее - что удивительно, с учетом того, что и Зенит, и ЦСКА их попотрошили...
      Итак, только ЦСКА может составить конкуренцию Зениту в этом Чемпе.
      Сочи, Спартак и Краснодар будут делить 3-5 места.

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      Рейтинг: +5393

      Красногорск_Фан > житель СПб 1 минуту назад

      А бывает еще хуже: только что человек собирается съездить в Кисловодск, пустяковое, казалось бы дело, но и этого совершить не может, так как неизвестно почему вдруг возьмет поскользнется и попадет под трамвай

      0
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      Рейтинг: +387

      Фитоняшич 22 минуты назад

      https://www.championat.com/football/_russiapl/tournament/4987/statistic/player/penalty/
      Найди игроков Спартака!

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      Рейтинг: +17327

      житель СПб 26 минут назад

      Теоретический момент хотел бы обсудить. 3-й пенальти ЦСКА. Вратарь - отбивает. Игрок ЦСКА с нарушением его добивает в ворота. В результате? В "поощрение" нарушившей команде ей дают перебить пенальти. Понимаю, что это следует из правил - но что-то здесь не так.

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      Рейтинг: +387

      Фитоняшич > житель СПб 21 минуту назад

      Ну это как у Зенита. Идёт контратака оппонента, а арбитр её срывает свистком в пользу нарушения Зенита. Ну классика же!

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      Рейтинг: +17327

      житель СПб > Фитоняшич 14 минут назад

      То есть с точностью наоборот, в пользу нарушившего Спартака - если ВЫ о прошедшем недавно матче.

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      Рейтинг: +387

      Фитоняшич > житель СПб 13 минут назад

      Вот реально сектанты же. Один момент за весь матч усмотрели, теперь чувствует себя обделёнными. Мерзость.

      0
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      Рейтинг: +11722

      Вомбат 27 минут назад

      Ни судья Иванов, ни судьи ВАР, ни комментаторы ТВ, никто не знает футбольных правил. А они гласят: если при пробитии пенальти партнер бьющего врывается в штрафную до удара, то пенальти перебивается лишь в том, случае, если был забит. Если же пенальти был отбит в поле, назначается свободный удар от угла вратарской в сторону ворот команды, нарушившей правила пробития пенальти. Таким образом, третий гол ЦСКА был подарен команде судьями, и это безобразие.

      3
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      Рейтинг: +17327

      житель СПб > Вомбат 25 минут назад

      Вы ответили на мой вопрос выше! Это - точно так?! Если так - то это полное безобразие и еще одно подтверждение безудержному подыгрыванию в сторону ЦСКА.

      0
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      Рейтинг: +17327

      житель СПб > житель СПб 24 минуты назад

      Но тут надо процитировать норму правил - чтобы не быть голословным.

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      Рейтинг: +387

      Фитоняшич > житель СПб 19 минут назад

      О, как это мило! Болельщик Зенита борется за справедливость!

      0
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      Рейтинг: +17327

      житель СПб > Фитоняшич 13 минут назад

      Отстаньте... Не портите настроение в выходной день.

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      Рейтинг: +5403

      ySS 29 минут назад

      А вообще интересное судейство, после 9 туров у команд по 6-7 пенальти, у целой группы по 4...

      0
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      Рейтинг: +17327

      житель СПб 30 минут назад

      В лидеры не вышли - на 2 месте...

      0
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      Рейтинг: +50332

      MaxRnD 30 минут назад

      С Ростовом у Феди не прокатило, поэтому дополнительно потренировавшись в актёрском мастерстве, сегодня сыграл убедительно

      1
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      Рейтинг: +5403

      ySS 34 минуты назад

      Игроки Цска приложили достаточно усилий для победы сегодня!)

      0
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      Рейтинг: +1362

      Дубина 38 минут назад

      Ща если бы 3 шт поставили Спартаку такие пенали,конюшня бы тут с лазурными кричали бы до утра! А так для конятины все нормально.Все по делу))))

      4
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      Рейтинг: +28

      ЭтожЯ > Дубина 32 минуты назад

      Ща не было бы пенальтей , тыб один болт вылез , чтобы про Зенит чего-нибудь бзда.нуть .

      2
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      Рейтинг: +1018

      Сделаны из Дерева > ЭтожЯ 22 минуты назад

      Так всегда и всем смешно за блекло голубых))))

      0
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      Рейтинг: +28

      ЭтожЯ > Сделаны из Дерева 20 минут назад

      Ой , говорящее полено !

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