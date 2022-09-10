Боснийские ультрас бойкотировали матч с Россией

Крупнейшая организация боснийских болельщиков BHFanaticos опубликовала в социальной сети призыв бойкотировать товарищеский матч сборной Боснии и Герцеговины с Россией, запланированный на ноябрь.
Фанаты разместили фото российского флага, бывший герб Боснии и Герцеговины и дату матча. Рядом подпись: «Бойкот».
- В Боснии и Герцеговины выступают против проведения матча в России.
- Боснийцы заработают за игру 200 тысяч евро.
- Сборная России отстранена от международных официальных матчей.
Источник: Бомбардир.ру