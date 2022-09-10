«Ахмат» планирует уволить Талалаева

Довольны,недовольны,это всего лишь скорые эмоции,завтра подумают и передумают,даже будут упрашивать чтобы не уходил.И вообще,счтаю эти слухи фейковыми.
Руководство «Ахмата» рассматривает вопрос отставки главного тренера Андрея Талалаева. Оно возмущено после домашнего поражения в девятом туре РПЛ от «Пари НН» (1:3).
«Руководство грозненского клуба очень недовольно поражением от «Пари НН». В ближайшее время Талалаев, скорее всего, будет уволен», – сообщил источник.
- Талалаев в Грозном с 2020 года.
- Сейчас команда идет в РПЛ 9-й.
- В прошлом туре «Ахмат» в гостях победил «Локомотив» (2:1).