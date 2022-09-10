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    «Ахмат» планирует уволить Талалаева

    Руководство «Ахмата» рассматривает вопрос отставки главного тренера Андрея Талалаева. Оно возмущено после домашнего поражения в девятом туре РПЛ от «Пари НН» (1:3).

    «Руководство грозненского клуба очень недовольно поражением от «Пари НН». В ближайшее время Талалаев, скорее всего, будет уволен», – сообщил источник.

    • Талалаев в Грозном с 2020 года.
    • Сейчас команда идет в РПЛ 9-й.
    • В прошлом туре «Ахмат» в гостях победил «Локомотив» (2:1).

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    Источник: «Чемпионат»

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    10.09.2022 22:47
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +134

      Теркчанин 15 минут назад

      Довольны,недовольны,это всего лишь скорые эмоции,завтра подумают и передумают,даже будут упрашивать чтобы не уходил.И вообще,счтаю эти слухи фейковыми.

      0
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      Рейтинг: +1209

      Sky Spartak 38 минут назад

      9 Место слишком высоко ?
      11-13 место надо...да ?

      0
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      Рейтинг: +99

      Ill Ich 53 минуты назад

      После гостевой победы в меньшинстве - герой, после домашнего поражения - в отставку! Качели какие-то.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +62

      Павлюченко9 1 час назад

      А кого хотят назначить? Тухеля?

      1
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      Рейтинг: +128

      adekvat0726 1 час назад

      Игроки весьма посредственные у Ахмата, нету умного лидера по типу Хави, у путинского дружка-миллиардера Кадырова денег хоть лопатой греби, однако ж игроков он не покупает. Тренер ни в чем не виноват.

      1
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      Рейтинг: +372

      ScarlettOgusania 1 час назад

      Уволят Тралалаева за поражение именно на своем стадионе

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      Рейтинг: +134

      Теркчанин 1 час назад

      Я хотя и зол на Талалаева,но категорически против увольнения,игроки не выполнили то что требовал от них тренер,единственная ошибка,это выпуск в старт Агаларова,тот еще далек от себя прошлогоднего,именно незабитый им пенальти и ошибка Шелии разрушили игру Ахмата.

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      Рейтинг: +17343

      житель СПб 1 час назад

      Нельзя руководствоваться эмоциями. Одно поражение - не причина увольнения.
      Да, сегодня игра не удалась. Команда себя не проявила. Куда-то ушли сыгранность, организованность.

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      Рейтинг: +1459

      Тазит > житель СПб 1 час назад

      А четыре в девяти играх?

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