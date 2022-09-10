«Ахмат» планирует уволить Талалаева

Руководство «Ахмата» рассматривает вопрос отставки главного тренера Андрея Талалаева. Оно возмущено после домашнего поражения в девятом туре РПЛ от «Пари НН» (1:3).

«Руководство грозненского клуба очень недовольно поражением от «Пари НН». В ближайшее время Талалаев, скорее всего, будет уволен», – сообщил источник.