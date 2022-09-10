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    Акинфеев: «Ошибки есть у всех. У меня – куча»

    Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об атмосфере внутри команды и своих ошибках.

    «У нас никогда в ЦСКА не было, что здесь старики, здесь молодые. У нас дружественный коллектив, все друг друга любят и уважают. Ошибки есть у всех. И у меня куча ошибок. Это жизнь, это работа, по-другому никак нельзя. Моя работа – это поставить угловой, аут и подсказать, где игрок стоит.

    Что касается тактики, то тут уже главный тренер подсказывает», – сказал игрок.

    • Акинфеев – воспитанник ЦСКА.
    • Вратарь дебютировал в РПЛ в 2003 году.
    • Акинфеев брал с ЦСКА Кубок УЕФА.

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    Источник: Metaratings

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    Сегодня, 17:18
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17327

      житель СПб 1 час назад

      В том числе и сегодня, Игорь!

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      Рейтинг: +580

      RUSARM > житель СПб 1 час назад

      Ну как то так!! Тем более забивают в основном из-за штрафной!!

      0
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      Рейтинг: +93

      Romeo 123 2 часа назад

      У тебя не куча а вагон и маленькая тележка

      0
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