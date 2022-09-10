Акинфеев: «Ошибки есть у всех. У меня – куча»

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал об атмосфере внутри команды и своих ошибках.

«У нас никогда в ЦСКА не было, что здесь старики, здесь молодые. У нас дружественный коллектив, все друг друга любят и уважают. Ошибки есть у всех. И у меня куча ошибок. Это жизнь, это работа, по-другому никак нельзя. Моя работа – это поставить угловой, аут и подсказать, где игрок стоит.

Что касается тактики, то тут уже главный тренер подсказывает», – сказал игрок.