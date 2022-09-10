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    Врач ЦСКА Безуглов: «Зайнутдинов – это моя личная боль»

    Доктор ЦСКА Эдуард Безуглов поговорил об игроке команды Бахтиере Зайнутдинове. Его приходилось лечить.

    «Бахтиер – это наша гордость и моя личная боль, потому что мы весь прошлый год мучались с его травмами. Сейчас мы ему помогли, и это прям наша радость. Он потрясающий футболист и человек, так что ЦСКА очень надеется на него», – сказал Безуглов.

    • Казахстанец в ЦСКА с 2020 года.
    • До этого Зайнутдинов выступал за «Ростов».
    • По словам 1-го тренера Зайнутдинова, у игрока есть предложения из Европы.

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    Источник: Metaratings

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