Врач ЦСКА Безуглов: «Зайнутдинов – это моя личная боль»

Доктор ЦСКА Эдуард Безуглов поговорил об игроке команды Бахтиере Зайнутдинове. Его приходилось лечить.

«Бахтиер – это наша гордость и моя личная боль, потому что мы весь прошлый год мучались с его травмами. Сейчас мы ему помогли, и это прям наша радость. Он потрясающий футболист и человек, так что ЦСКА очень надеется на него», – сказал Безуглов.