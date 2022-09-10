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Жирков выступил против системы Fan ID

10 сентября 2022, 13:51
6

Экс-защитник сборной России Юрий Жирков считает необходимым отказаться от Fan ID в российском футболе.

«Fan ID? Если из-за него люди не ходят на футбол, значит, его не должно быть», – сказал Жирков.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Жирков Юрий
Комментарии (6)
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Жентус
1662812344
Жирков с женой никогда не отличался умом и сообразительностью.
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jek718875
1662814321
Это ему жена подсказала
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моэм
1662821248
По простому это именно так и есть ... но никто не подумал , что Гос. Дума для того и вводила FAN ID , чтобы народ поменьше ходил на стадионы ... послушать их решения так ощущение , что Гос. Дума только тем и занята , что постоянно вводит только НОВЫЕ ЗАПРЕТЫ И НОВЫЕ ШТРАФЫ ...это единственное что у них получается делать , ничего другого делать не умеют....про работу молчим , депутаты и слова то такого не знают.
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Добрый Бобер
1662822463
Ого! Молодец!
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TOMSON
1662823565
Я против Фан айди . Но если уже ввели, то пусть система поработает. Может и правильное из этого что получится. А учитывая, что ажиотаж так и так упадёт, то лучше времени для испытания этой системы нет.
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