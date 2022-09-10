Жирков выступил против системы Fan ID

Экс-защитник сборной России Юрий Жирков считает необходимым отказаться от Fan ID в российском футболе.
«Fan ID? Если из-за него люди не ходят на футбол, значит, его не должно быть», – сказал Жирков.
- Fan ID начали оформлять с 4 июля.
- Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
- Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.
Источник: «Чемпионат»