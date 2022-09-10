Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    Жирков выступил против системы Fan ID

    Экс-защитник сборной России Юрий Жирков считает необходимым отказаться от Fan ID в российском футболе.

    «Fan ID? Если из-за него люди не ходят на футбол, значит, его не должно быть», – сказал Жирков.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • Сейчас система работает на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

    Новости по теме
    Жирков: «Смешно наблюдать за происходящим в «Химках» 3
    «Профессионально в РПЛ он уже закончил». Агент Сафонов – о Жиркове
    39-летний Жирков сыграет на Кубке Легенд-2022 1
    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 13:51
    Рекомендуем
    Комментарии3
    ...
    • ...
      Рейтинг: +14

      ЭтожЯ 12 минут назад

      Всё верно .

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1391

      jek718875 38 минут назад

      Это ему жена подсказала

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +516

      Жентус 1 час назад

      Жирков с женой никогда не отличался умом и сообразительностью.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru
    11