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    Акинфеев высказался о работе с тренером ЦСКА Федотовым

    Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев доволен сотрудничеством с главным тренером московской команды Владимиром Федотовым.

    «Думаю, мы нашли своего тренера. Федотов – настоящий мужик, настоящий тренер. Сейчас, по тем матчам, которые мы проводим, пусть некоторые моменты «на зубах», как в Самаре, но все видят, что мы бьeмся и стараемся.

    Мы поняли друг друга с первой тренировки, открылись друг другу. Сейчас мы хотим что-то сделать вместе, в одной лодке.

    Феномен Федотова? Я не люблю слово «феномен». Что оно значит? Все стали отдаваться полностью.

    Даже Хорхе [Карраскаль], который любит играть в атаку, а обороняться – не особо. Сейчас видно, что он старается. Пускай в каких-то моментах в обороне он чего-то не умеет, но всe равно выполняет это.

    Есть общие требования к команде. И у нас есть требование, что, если мы атакуем, ни один человек не имеет права не помогать в обороне. Должно быть и туда, и сюда. Так же и с прессингом.

    Удалось ли Федотову до всех достучаться? Ну пока всe идeт хорошо. Исходя из того, что вижу я, мне очень нравится», – сказал Акинфеев.

    • Федотов летом возглавил ЦСКА вместо Алексея Березуцкого.
    • Команда набрала 17 очков в 8 турах РПЛ и идет на 2-м месте, уступая лидирующему «Зениту» 3 балла.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Сегодня, 11:18
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +65951

      portero 3 часа назад

      Да уж... непросто будет Бычкам в предстоящей игре....

      0
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      ...
      Рейтинг: +25668

      vladimir-7 > portero 3 часа назад

      Сейчас всем командам РПЛ, в каждой игре, непросто.

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