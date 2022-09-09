Генич рассказал, когда осознал себя больным лудоманией

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поучаствовал в медиапроекте «Лудоманы». Он рассказал о своем пристрастии к ставкам.

«Я понял, что ставки стали проблемой, когда с утра вместо завтрака шел к компьютеру и смотрел, кто в ближайшее время играет.

Желание отыграться никогда не приводит к хорошим результатам», – в том числе такой вывод для себя сделал Генич.