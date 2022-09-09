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    Генич рассказал, когда осознал себя больным лудоманией

    Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич поучаствовал в медиапроекте «Лудоманы». Он рассказал о своем пристрастии к ставкам.

    «Я понял, что ставки стали проблемой, когда с утра вместо завтрака шел к компьютеру и смотрел, кто в ближайшее время играет.

    Желание отыграться никогда не приводит к хорошим результатам», – в том числе такой вывод для себя сделал Генич.

    • Генич – бывший профессиональный футболист.
    • В частности, Генич помог «Амкару» выйти в РПЛ.
    • Он работает на телевидении с 2006 года.

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    Источник: ютуб-канал META TV

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    09.09.2022 22:34
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +10

      omitrene 15 минут назад

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      Рейтинг: +7463

      Томик 41 минуту назад

      "Не за то отец сына порол, что в карты играл, а за то, что отыгрывался." Вот и Генич понял хоть что-то наконец.

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      Рейтинг: +13577

      playsh 1 час назад

      Мне кажется,что Генич болен намного серьёзней - мудоманией.

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      Рейтинг: +4078

      mutabor0992 2 часа назад

      Генич больной!Просто больной.

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