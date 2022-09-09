Акинфеев назвал лучшего вратаря России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не считает себя лучшим вратарем России.
«Матвей Сафонов – лучший вратарь России? На данный момент – да.
Его недостатки? Я не хочу их видеть.
Вижу только достоинства? Конечно. Недостатки вратаря – это всегда голы. Даже если ты не виноват, то всe равно приплетут, что ты пропустил с 25 метров, что это не первый подобный пропущенный гол. Нужно смотреть в целом на игру», – сказал Акинфеев.
- Сафонов – самый дорогой российский вратарь (16 миллионов евро).
- Дороже Сафонова только 1 российский футболист – Александр Головин (25 миллионов).
- Сафонов – воспитанник «Краснодара».
Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»