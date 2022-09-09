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    Акинфеев назвал лучшего вратаря России

    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не считает себя лучшим вратарем России.

    «Матвей Сафонов – лучший вратарь России? На данный момент – да.

    Его недостатки? Я не хочу их видеть.

    Вижу только достоинства? Конечно. Недостатки вратаря – это всегда голы. Даже если ты не виноват, то всe равно приплетут, что ты пропустил с 25 метров, что это не первый подобный пропущенный гол. Нужно смотреть в целом на игру», – сказал Акинфеев.

    • Сафонов – самый дорогой российский вратарь (16 миллионов евро).
    • Дороже Сафонова только 1 российский футболист – Александр Головин (25 миллионов).
    • Сафонов – воспитанник «Краснодара».

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +17021

      paracetamol 25 минут назад

      Самый лучший ловила у нас - Миша Кержаков! Кто не верит, посчитайте пропущенные голы.

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