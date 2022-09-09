Акинфеев назвал лучшего вратаря России

Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев не считает себя лучшим вратарем России.

«Матвей Сафонов – лучший вратарь России? На данный момент – да.

Его недостатки? Я не хочу их видеть.

Вижу только достоинства? Конечно. Недостатки вратаря – это всегда голы. Даже если ты не виноват, то всe равно приплетут, что ты пропустил с 25 метров, что это не первый подобный пропущенный гол. Нужно смотреть в целом на игру», – сказал Акинфеев.