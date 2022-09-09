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  • «Может, еще карманы вывернуть?». Акинфеев раскритиковал систему Fan ID

«Может, еще карманы вывернуть?». Акинфеев раскритиковал систему Fan ID

9 сентября 2022, 14:14
3

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к внедрению системы Fan ID в российском футболе.

«Болельщики – это праздник футбола, везде и всегда. Про Fan ID: когда ты приезжаешь на стадион, останавливают автобус, заходит человек и десять минут идет по автобусу, проверяет Fan ID...

Для меня это вообще непонятно. Ты вроде футболист, на футбол приехал, а тебя пропикивают, прощелкивают. Я говорю: «Может, еще карманы вывернуть?».

Но болельщики – это основное. Я склонен к тому, что рано или поздно это должно разрешиться. Болельщик должен быть на стадионе. Пускай он тебя материт, смеется, но без этого нет футбола, спорта.

Когда у тебя полные трибуны, 50, 60 тысяч, как в Питере, например, то вообще другая игра совершенно. Пускай даже 70 тысяч болеют против тебя, но это кайф.

Мне непонятно, что сейчас трибуна пустая. Я общался с ребятами из фанатских группировок ЦСКА. Они сказали, что до упора не будут посещать матчи. Без них, конечно, скучно, грустно и невесело совсем.

Спортивные мероприятия должны быть полностью открыты. Фанатов я понимаю по одной простой причине. Каждый не захочет лишний раз предоставлять какие-то свои данные, а кто-то считает это оскорбительным», – заявил Акинфеев.

  • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
  • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
  • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Акинфеев Игорь
Комментарии (3)
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Fusballer
1662722740
Не только карманы...(((
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vladimir-7
1662732584
Fan ID будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России с декабря 2022 г., но только до 01 января 2023 г.
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вальтер79
1662738165
молодец гарик однозначно уважуха как человеку и как футболисту
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