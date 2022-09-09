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    «Может, еще карманы вывернуть?». Акинфеев раскритиковал систему Fan ID

    Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к внедрению системы Fan ID в российском футболе.

    «Болельщики – это праздник футбола, везде и всегда. Про Fan ID: когда ты приезжаешь на стадион, останавливают автобус, заходит человек и десять минут идет по автобусу, проверяет Fan ID...

    Для меня это вообще непонятно. Ты вроде футболист, на футбол приехал, а тебя пропикивают, прощелкивают. Я говорю: «Может, еще карманы вывернуть?».

    Но болельщики – это основное. Я склонен к тому, что рано или поздно это должно разрешиться. Болельщик должен быть на стадионе. Пускай он тебя материт, смеется, но без этого нет футбола, спорта.

    Когда у тебя полные трибуны, 50, 60 тысяч, как в Питере, например, то вообще другая игра совершенно. Пускай даже 70 тысяч болеют против тебя, но это кайф.

    Мне непонятно, что сейчас трибуна пустая. Я общался с ребятами из фанатских группировок ЦСКА. Они сказали, что до упора не будут посещать матчи. Без них, конечно, скучно, грустно и невесело совсем.

    Спортивные мероприятия должны быть полностью открыты. Фанатов я понимаю по одной простой причине. Каждый не захочет лишний раз предоставлять какие-то свои данные, а кто-то считает это оскорбительным», – заявил Акинфеев.

    • Fan ID начали оформлять с 4 июля.
    • С июля система заработала на 5 стадионах – в Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре и Сочи, а с декабря будет функционировать на всех стадионах РПЛ в 11 регионах России.
    • Введение «паспорта болельщика» привело к резкому снижению посещаемости матчей.

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    Источник: ютуб-канал «Коммент.Шоу»

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +553

      bratskij 37 минут назад

      В жопу Fan ID

      0
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      Рейтинг: +15364

      Fusballer 1 час назад

      Не только карманы...(((

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