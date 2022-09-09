«Может, еще карманы вывернуть?». Акинфеев раскритиковал систему Fan ID

Вратарь и капитан ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к внедрению системы Fan ID в российском футболе.

«Болельщики – это праздник футбола, везде и всегда. Про Fan ID: когда ты приезжаешь на стадион, останавливают автобус, заходит человек и десять минут идет по автобусу, проверяет Fan ID...

Для меня это вообще непонятно. Ты вроде футболист, на футбол приехал, а тебя пропикивают, прощелкивают. Я говорю: «Может, еще карманы вывернуть?».

Но болельщики – это основное. Я склонен к тому, что рано или поздно это должно разрешиться. Болельщик должен быть на стадионе. Пускай он тебя материт, смеется, но без этого нет футбола, спорта.

Когда у тебя полные трибуны, 50, 60 тысяч, как в Питере, например, то вообще другая игра совершенно. Пускай даже 70 тысяч болеют против тебя, но это кайф.

Мне непонятно, что сейчас трибуна пустая. Я общался с ребятами из фанатских группировок ЦСКА. Они сказали, что до упора не будут посещать матчи. Без них, конечно, скучно, грустно и невесело совсем.

Спортивные мероприятия должны быть полностью открыты. Фанатов я понимаю по одной простой причине. Каждый не захочет лишний раз предоставлять какие-то свои данные, а кто-то считает это оскорбительным», – заявил Акинфеев.