Головин оценил шансы ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о шансах ЦСКА на победу в РПЛ.

– Способен ли, по-твоему, ЦСКА Владимира Федотова в этом сезоне составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство?

– Думаю, да, тем более если посмотреть на последние результаты команды. Мне кажется, шанс есть!

С Федотовым, кстати, мы лично не знакомы.