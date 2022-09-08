Головин оценил шансы ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство

Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о шансах ЦСКА на победу в РПЛ.
– Способен ли, по-твоему, ЦСКА Владимира Федотова в этом сезоне составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство?
– Думаю, да, тем более если посмотреть на последние результаты команды. Мне кажется, шанс есть!
С Федотовым, кстати, мы лично не знакомы.
- ЦСКА набрал 17 очков в 8 турах Премьер-лиги.
- Команда идет на 2-м месте в таблице, уступая 3 балла лидирующему «Зениту».
- Следующий соперник – «Краснодар» (10 сентября).
Источник: «Спорт-Экспресс»