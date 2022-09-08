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    Головин оценил шансы ЦСКА побороться с «Зенитом» за чемпионство

    Полузащитник «Монако» Александр Головин высказался о шансах ЦСКА на победу в РПЛ.

    – Способен ли, по-твоему, ЦСКА Владимира Федотова в этом сезоне составить конкуренцию «Зениту» в борьбе за чемпионство?

    – Думаю, да, тем более если посмотреть на последние результаты команды. Мне кажется, шанс есть!

    С Федотовым, кстати, мы лично не знакомы.

    • ЦСКА набрал 17 очков в 8 турах Премьер-лиги.
    • Команда идет на 2-м месте в таблице, уступая 3 балла лидирующему «Зениту».
    • Следующий соперник – «Краснодар» (10 сентября).

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    08.09.2022 19:19
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +4893

      polt 5 часов назад

      Сколько же ему отвалили за это высказывание ни о чем?

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