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    Семак недоволен календарем РПЛ

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал тех, кто составлял расписание матчей на сезон.

    «Что касается матчей сборной, то есть определeнные окна для них. Нет ничего плохого, что сборная собирается, штаб может просматривать игроков на поле. И организует матчи.

    Что касается меня как главного тренера, тот календарь, который мы получили – с большим количеством матчей Кубка – то на мой взгляд, всe принималось в спешке.

    Если проанализировать предыдущий сезон с Лигой чемпионов, то мы только один раз сыграли через два дня на третий. В этот раз все идeт в другом графике.

    Для нашего тренерского штаба это непростая ситуация. И для нас, и для того же «Спартака». Хотя условия одинаковые для всех. Ведь есть время, куда можно сдвинуть, не только для нас, но и для остальных клубов, чтобы было комфортно.

    Мы всe-таки живем в стране, где до каждого соперника не два часа на автобусе ездить. В остальном график какой есть, такой есть. Условия одинаковые для всех. Работаем», – сказал Семак.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 11:53
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +10588

      alp 1 час назад

      на наших ветках ничего нового - опять дерьмо из тарасовки полезло

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +15950

      Barmaleushka > alp 1 час назад

      Они после 4-го с животом мучаются ,понос их замучил .

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3131

      acor94 3 часа назад

      Не два часа на автобусе, но два часа на самолёте. Не сильно большая разница.

      0
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      Рейтинг: +649

      Forvard47 4 часа назад

      Сережка задавай вопрос к РФс почему они решили устроить паузу между кругами из за чм из которого нас исключили в 4 месяца!
      Игроков в сборные в нашей ситуации если и вызовут то это будут единичные случае. могли бы клубы их заменить.. ни кто же не жаловался когда весной прошлого сезона уезжали игроки пачками и всех все устраивало, все думали что идеальный спортивный принцип и он соблюдаться должен..

      Посмотри играя бы ты со своей сборной бразилией в лч щас у тебя матчи в ЛЧ были бы каждую неделю...

      0
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      Рейтинг: +13861

      Skull_Boy 4 часа назад

      Физрук он и есть физрук, 50 человек на сезон заявили + чемпионат уже куплен, а он все равно ноет

      3
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      Рейтинг: +10588

      alp > Skull_Boy 1 час назад

      естесственно, ноем. честно говоря, я не понимаю, почему до сих пор нам не разрешили все игры играть дома..щетаю, это хамство и плевок в сторону самого популярного клуба в России

      1
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      Рейтинг: +25663

      vladimir-7 4 часа назад

      Сережа, за тебя ВСЁ СДЕЛАНО, ты просто ГЛОТАЙ и всё, будешь гениальным тренером.

      4
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      Рейтинг: +362

      Фитоняшич 5 часов назад

      Так все сыграют.

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