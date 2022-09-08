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Семак недоволен календарем РПЛ

8 сентября 2022, 11:53
6

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак раскритиковал тех, кто составлял расписание матчей на сезон.

«Что касается матчей сборной, то есть определeнные окна для них. Нет ничего плохого, что сборная собирается, штаб может просматривать игроков на поле. И организует матчи.

Что касается меня как главного тренера, тот календарь, который мы получили – с большим количеством матчей Кубка – то на мой взгляд, всe принималось в спешке.

Если проанализировать предыдущий сезон с Лигой чемпионов, то мы только один раз сыграли через два дня на третий. В этот раз все идeт в другом графике.

Для нашего тренерского штаба это непростая ситуация. И для нас, и для того же «Спартака». Хотя условия одинаковые для всех. Ведь есть время, куда можно сдвинуть, не только для нас, но и для остальных клубов, чтобы было комфортно.

Мы всe-таки живем в стране, где до каждого соперника не два часа на автобусе ездить. В остальном график какой есть, такой есть. Условия одинаковые для всех. Работаем», – сказал Семак.

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Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Семак Сергей
Комментарии (6)
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Фитоняшич
1662628806
Так все сыграют.
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vladimir-7
1662629448
Сережа, за тебя ВСЁ СДЕЛАНО, ты просто ГЛОТАЙ и всё, будешь гениальным тренером.
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Skull_Boy
1662630171
Физрук он и есть физрук, 50 человек на сезон заявили + чемпионат уже куплен, а он все равно ноет
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acor94
1662633270
Не два часа на автобусе, но два часа на самолёте. Не сильно большая разница.
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alp
1662641705
на наших ветках ничего нового - опять дерьмо из тарасовки полезло
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