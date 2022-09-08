Йоканович оценил новичка «Динамо» Дасу

Главный тренер «Динамо» Славиша Йоканович дал характеристику защитнику Эли Дасе.

Капитан сборной Израиля перешел в клуб РПЛ бесплатно.

Стороны заключили контракт по схеме «2+1».

Новичок «Динамо» взял 2-й игровой номер.

«Даса – правый защитник, который любит подключаться в атаку. С его помощью мы полностью укомплектуем эту позицию.

Последние три года Даса выступал в чемпионате Голландии. У него также есть богатый опыт выступления за сборную Израиля», – сказал Йоканович.