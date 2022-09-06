Ларин: «Попробую напоследок отпроситься на какой-нибудь матч «Крыльев»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин, который может попасть в тюрьму, заявил о желании посетить матч «Крыльев Советов».
«До 23 числа не будет никаких заседаний. Сейчас попробую отпроситься на какой-нибудь матч «Крыльев Советов», напоследок», – заявил Ларин.
- Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
- Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
- Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
- При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.
Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова