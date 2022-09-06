Ларин: «Попробую напоследок отпроситься на какой-нибудь матч «Крыльев»

Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин, который может попасть в тюрьму, заявил о желании посетить матч «Крыльев Советов».

«До 23 числа не будет никаких заседаний. Сейчас попробую отпроситься на какой-нибудь матч «Крыльев Советов», напоследок», – заявил Ларин.