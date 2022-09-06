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    Ларин: «Попробую напоследок отпроситься на какой-нибудь матч «Крыльев»

    Бывший директор «Чертаново» Николай Ларин, который может попасть в тюрьму, заявил о желании посетить матч «Крыльев Советов».

    «До 23 числа не будет никаких заседаний. Сейчас попробую отпроситься на какой-нибудь матч «Крыльев Советов», напоследок», – заявил Ларин.

    • Экс-функционер обвиняется в мошенничестве в особо крупном размере.
    • Следствие считает, что Ларин завышал численность игроков академии, чтобы получать повышенное финансирование.
    • Прокурор запросил для Ларина 4 года и 4 месяца лишения свободы.
    • При Ларине «Чертаново» боролся за выход в РПЛ, а сейчас играет во Второй лиге.

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    Источник: телеграм-канал Ильи Никульникова

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    06.09.2022 21:04
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +65891

      portero 2 часа назад

      Не поделился с ******** ворами и подлицаями, платил тренерам....

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