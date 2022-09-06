Байи: «В «Манчестер Юнайтед» отдают приоритет английским игрокам»

Защитник «Марселя» Эрик Байи недоволен, что давали мало шансов в «Манчестер Юнайтед». Игрок по-прежнему принадлежит англичанам.
«Клуб должен давать шанс всем игрокам, а не давать предпочтение только англичанам. Клуб не должен заботиться только о некоторых. В «МЮ» английские игроки всегда в приоритете. Из-за этого они чувствуют, что в любом случае будут в составе. Это ослабляет команду.
В «Челси» или других клубах такого нет», – считает Байи.
- «МЮ» купил Байи в 2016 году у «Вильярреала» за 38 миллионов евро.
- Летом Байи должен вернуться в «МЮ».
- Его контракт с англичанами истекает в 2024 году.
Источник: The Telegraph