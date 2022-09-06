«Профессионально в РПЛ он уже закончил». Агент Сафонов – о Жиркове

Футбольный агент Алексей Сафонов не верит, что экс-защитник сборной России Юрий Жирков продолжит играть на профессиональном уровне.

«Не думаю, что Жирков будет в какой-нибудь Второй лиге доигрывать. Он самодостаточный человек.

Жирков добротный, хороший игрок, но его преследует травма. У него была более чем достойная карьера, и после «Челси» пойти в тамбовский «Спартак», где он начинал, – не его вариант.

Если где-то мы его увидим, то это будет Медиалига. Профессионально в РПЛ он уже закончил», – сказал Сафонов.