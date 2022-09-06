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    «Профессионально в РПЛ он уже закончил». Агент Сафонов – о Жиркове

    Футбольный агент Алексей Сафонов не верит, что экс-защитник сборной России Юрий Жирков продолжит играть на профессиональном уровне.

    «Не думаю, что Жирков будет в какой-нибудь Второй лиге доигрывать. Он самодостаточный человек.

    Жирков добротный, хороший игрок, но его преследует травма. У него была более чем достойная карьера, и после «Челси» пойти в тамбовский «Спартак», где он начинал, – не его вариант.

    Если где-то мы его увидим, то это будет Медиалига. Профессионально в РПЛ он уже закончил», – сказал Сафонов.

    • Год назад Жирков покинул «Зенит» на правах свободного агента.
    • Зимой он перешел в «Химки», но смог поучаствовать только в 3 матчах.
    • Сообщалось, что 39-летний футболист сыграет на Кубке Легенд-2022.

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    Источник: Legalbet

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    06.09.2022 14:29
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