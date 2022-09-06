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    Тренер «Оренбурга» Личка объяснил почему не уехал из России

    Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, были ли у него мысли об отъезде из России из-за политической ситуации.

    «Мне нравится моя работа. Я приехал в Россию до всех событий, у меня была цель.

    У меня были мысли: уехать, остаться – я же не знаю, как всe сложится. Но потом принял решение: работаю. Всe.

    Я сам решаю, куда мне идти: налево, направо или прямо. Это моe мнение, за меня не нужно принимать решения. Сегодня все любят говорить, как надо и не надо жить. Мне так делать не надо.

    Я живу здесь и сейчас. Что будет завтра – не знаю. Что было вчера – уже история», – заявил чешский специалист.

    • Личка работает в России с 2020 года.
    • Его контракт с «Оренбургом» истекает следующим летом.
    • Команда идет на 12-м месте в таблице РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.09.2022 13:24
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