Тренер «Оренбурга» Личка объяснил почему не уехал из России

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, были ли у него мысли об отъезде из России из-за политической ситуации.

«Мне нравится моя работа. Я приехал в Россию до всех событий, у меня была цель.

У меня были мысли: уехать, остаться – я же не знаю, как всe сложится. Но потом принял решение: работаю. Всe.

Я сам решаю, куда мне идти: налево, направо или прямо. Это моe мнение, за меня не нужно принимать решения. Сегодня все любят говорить, как надо и не надо жить. Мне так делать не надо.

Я живу здесь и сейчас. Что будет завтра – не знаю. Что было вчера – уже история», – заявил чешский специалист.