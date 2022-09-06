Тренер «Оренбурга» Личка объяснил почему не уехал из России

Главный тренер «Оренбурга» Марцел Личка рассказал, были ли у него мысли об отъезде из России из-за политической ситуации.
«Мне нравится моя работа. Я приехал в Россию до всех событий, у меня была цель.
У меня были мысли: уехать, остаться – я же не знаю, как всe сложится. Но потом принял решение: работаю. Всe.
Я сам решаю, куда мне идти: налево, направо или прямо. Это моe мнение, за меня не нужно принимать решения. Сегодня все любят говорить, как надо и не надо жить. Мне так делать не надо.
Я живу здесь и сейчас. Что будет завтра – не знаю. Что было вчера – уже история», – заявил чешский специалист.
- Личка работает в России с 2020 года.
- Его контракт с «Оренбургом» истекает следующим летом.
- Команда идет на 12-м месте в таблице РПЛ.
Источник: «Чемпионат»