Мбаппе прокомментировал ситуацию с Погба и проклятием шамана

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе озвучил свою позицию по поводу предполагаемой попытки полузащитника «Ювентуса» Поля Погба наложить на него проклятие с помощью шамана.

Версию про проклятие распространял брат Погба Матиа.

Он шантажировал Поля в составе преступной группы, вымогая 13 миллионов евро.

Сам хавбек «Юве» утверждает, что обращался к шаману, чтобы помочь благотворительной организации, поддерживающей детей в Африке.

«Сейчас я предпочитаю доверять партнеру по сборной Франции. Больше мне нечего добавить, я довольно отстранен от всего этого», – сказал Мбаппе.