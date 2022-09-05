Мбаппе прокомментировал ситуацию с Погба и проклятием шамана

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе озвучил свою позицию по поводу предполагаемой попытки полузащитника «Ювентуса» Поля Погба наложить на него проклятие с помощью шамана.
- Версию про проклятие распространял брат Погба Матиа.
- Он шантажировал Поля в составе преступной группы, вымогая 13 миллионов евро.
- Сам хавбек «Юве» утверждает, что обращался к шаману, чтобы помочь благотворительной организации, поддерживающей детей в Африке.
«Сейчас я предпочитаю доверять партнеру по сборной Франции. Больше мне нечего добавить, я довольно отстранен от всего этого», – сказал Мбаппе.
Источник: RMC Sport