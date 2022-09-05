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    Мбаппе прокомментировал ситуацию с Погба и проклятием шамана

    Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе озвучил свою позицию по поводу предполагаемой попытки полузащитника «Ювентуса» Поля Погба наложить на него проклятие с помощью шамана.

    • Версию про проклятие распространял брат Погба Матиа.
    • Он шантажировал Поля в составе преступной группы, вымогая 13 миллионов евро.
    • Сам хавбек «Юве» утверждает, что обращался к шаману, чтобы помочь благотворительной организации, поддерживающей детей в Африке.

    «Сейчас я предпочитаю доверять партнеру по сборной Франции. Больше мне нечего добавить, я довольно отстранен от всего этого», – сказал Мбаппе.

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    Источник: RMC Sport

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    05.09.2022 19:35
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