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    Винисиус получил испанский паспорт (Фабрицио Романо)

    Нападающий «Реала» Винисиус получил испанское гражданство после закрытия летного трансферного окна в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

    Теперь 21-летний бразилец не будет считаться легионером в Примере. У «Реала» появится место для регистрации игрока не из Европейского Союза.

    Летом по этой причине сорвался переход в «Реал» бразильского форварда «Ман Сити» Габриэля Жезуса.

    • «Реал» согласовал новый контракт с Винисиусом до 2026 года.
    • Винисиус стоит 100 миллионов евро.
    • Он в «Реале» с 2018 года.

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    05.09.2022 17:52
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