Винисиус получил испанский паспорт (Фабрицио Романо)

Нападающий «Реала» Винисиус получил испанское гражданство после закрытия летного трансферного окна в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.
Теперь 21-летний бразилец не будет считаться легионером в Примере. У «Реала» появится место для регистрации игрока не из Европейского Союза.
Летом по этой причине сорвался переход в «Реал» бразильского форварда «Ман Сити» Габриэля Жезуса.
- «Реал» согласовал новый контракт с Винисиусом до 2026 года.
- Винисиус стоит 100 миллионов евро.
- Он в «Реале» с 2018 года.
Источник: твиттер Фабрицио Романо