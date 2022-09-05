Винисиус получил испанский паспорт (Фабрицио Романо)

Нападающий «Реала» Винисиус получил испанское гражданство после закрытия летного трансферного окна в Испании, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Теперь 21-летний бразилец не будет считаться легионером в Примере. У «Реала» появится место для регистрации игрока не из Европейского Союза.

Летом по этой причине сорвался переход в «Реал» бразильского форварда «Ман Сити» Габриэля Жезуса.