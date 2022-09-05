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  • Юран: «Что сделали с «Химками»... Слезы наворачиваются, просто жалко парней»

Юран: «Что сделали с «Химками»... Слезы наворачиваются, просто жалко парней»

5 сентября 2022, 14:33
5

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результаты команды после его увольнения.

  • Юран в августе покинул «Химки».
  • После его ухода подмосковная команда уступила в 4 матчах подряд.

— С какими чувствами сейчас смотрите матчи «Химок»?

— Мне просто очень жалко парней... С некоторыми ребятами я и в финале Кубка играл, кого-то я приглашал в команду. Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это.

— Как ваши дела? Есть ли предложения?

— Все в стадии переговоров. Надеюсь, в ближайшее время все прояснится.

— Речь идет об РПЛ?

— Да.

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Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Химки Юран Сергей
Комментарии (5)
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Alex Y
1662377857
Сын инвестора мечтает просто в первой лиге играть, может там у него получится))
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Enter2006
1662378586
Серёга, ты как тренер просто молодец. Слёзы наворачиваются тоже, что тебя уволили с ФК Химки. После тебя 5 поражений подряд, вот что Химки достигли. Успехов тебе!!!
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Красногвардейчик
1662378760
Так возвращайся.....зачем ушёл?))))
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alex1951
1662383436
Поплачь ,Сережа, поплачь.... Ты даже в Эстонии успел отдохнуть-покурить-потренировать,но и там ни в .....ни в красную армию.. Где заслуги то? Как игрок не спорю...да было дело...а щас ,поплачь..
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Bozigit
1662386647
Тоже жалко команду
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