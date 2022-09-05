Юран: «Что сделали с «Химками»... Слезы наворачиваются, просто жалко парней»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результаты команды после его увольнения.
- Юран в августе покинул «Химки».
- После его ухода подмосковная команда уступила в 4 матчах подряд.
— С какими чувствами сейчас смотрите матчи «Химок»?
— Мне просто очень жалко парней... С некоторыми ребятами я и в финале Кубка играл, кого-то я приглашал в команду. Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это.
— Как ваши дела? Есть ли предложения?
— Все в стадии переговоров. Надеюсь, в ближайшее время все прояснится.
— Речь идет об РПЛ?
— Да.
Источник: «Спорт-Экспресс»