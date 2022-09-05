Юран: «Что сделали с «Химками»... Слезы наворачиваются, просто жалко парней»

Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результаты команды после его увольнения.

Юран в августе покинул «Химки».

После его ухода подмосковная команда уступила в 4 матчах подряд.

— С какими чувствами сейчас смотрите матчи «Химок»?

— Мне просто очень жалко парней... С некоторыми ребятами я и в финале Кубка играл, кого-то я приглашал в команду. Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это.

— Как ваши дела? Есть ли предложения?

— Все в стадии переговоров. Надеюсь, в ближайшее время все прояснится.

— Речь идет об РПЛ?

— Да.