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    Юран: «Что сделали с «Химками»... Слезы наворачиваются, просто жалко парней»

    Бывший главный тренер «Химок» Сергей Юран прокомментировал результаты команды после его увольнения.

    • Юран в августе покинул «Химки».
    • После его ухода подмосковная команда уступила в 4 матчах подряд.

    — С какими чувствами сейчас смотрите матчи «Химок»?

    — Мне просто очень жалко парней... С некоторыми ребятами я и в финале Кубка играл, кого-то я приглашал в команду. Иногда просто слезы наворачиваются, когда вижу, что происходит с командой... Что сделали... Печально все это.

    — Как ваши дела? Есть ли предложения?

    — Все в стадии переговоров. Надеюсь, в ближайшее время все прояснится.

    — Речь идет об РПЛ?

    — Да.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.09.2022 14:33
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +3058

      FRZZ 12 часов назад

      Где может работать Юран, это Локомотив, Торпедо , и Факел наверное.

      0
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      Рейтинг: +1944

      Bozigit 13 часов назад

      Тоже жалко команду

      1
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      Рейтинг: +10907

      alex1951 13 часов назад

      Поплачь ,Сережа, поплачь....
      Ты даже в Эстонии успел отдохнуть-покурить-потренировать,но и там ни в .....ни в красную армию..
      Где заслуги то?
      Как игрок не спорю...да было дело...а щас ,поплачь..

      0
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      Рейтинг: +421

      Красногвардейчик 15 часов назад

      Так возвращайся.....зачем ушёл?))))

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      Рейтинг: +4620

      Enter2006 15 часов назад

      Серёга, ты как тренер просто молодец. Слёзы наворачиваются тоже, что тебя уволили с ФК Химки. После тебя 5 поражений подряд, вот что Химки достигли. Успехов тебе!!!

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      Рейтинг: +1590

      Alex Y 15 часов назад

      Сын инвестора мечтает просто в первой лиге играть, может там у него получится))

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