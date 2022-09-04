Романцев: «Уверен, что «Спартак» в этом сезоне поборется за первое место»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев верит в чемпионские перспективы команды в этом сезоне.
«Как мне игра команды при Гильермо Абаскале? Нормально. Пока что все хорошо, хорошая игра. Посмотрим на результат в конце сезона. Есть уверенность, что команда будет бороться за первое место в этом сезоне», – сказал Романцев.
- Абаскаль принял «Спартак» летом.
- Команда идет в РПЛ на 4-м месте.
- В 20:00 по Москве «Спартак» начнет матч 8-го тура РПЛ против «Зенита».
Источник: телеграм-канал «Спорт-Экспресса»