Романцев: «Уверен, что «Спартак» в этом сезоне поборется за первое место»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев верит в чемпионские перспективы команды в этом сезоне.

«Как мне игра команды при Гильермо Абаскале? Нормально. Пока что все хорошо, хорошая игра. Посмотрим на результат в конце сезона. Есть уверенность, что команда будет бороться за первое место в этом сезоне», – сказал Романцев.