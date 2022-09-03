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    «Челси», «Челси»!» Смолов пошутил над Захаряном во время интервью Арсена

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян дал интервью после матча восьмого тура РПЛ против «Урала» (2:1).

    Проходивший мимо партнер Захаряна Федор Смолов стал скандировать: «Челси»! «Челси»!». Это намек на несостоявшийся трансфер динамовца в лондонский клуб.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 56 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года. Трансфер как минимум отложен.

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    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2022 23:29
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1942

      Bozigit 19 часов назад

      Да-а .. это тебе не Сельта)))

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      Рейтинг: +3058

      FRZZ 3 сентября, 23:57

      Смолов то наверняка знает, что это афера.

      1
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      Рейтинг: +13552

      playsh 3 сентября, 23:38

      Хорошая,добрая атмосфера в команде,это главное...Удачи.

      1
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