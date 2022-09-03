«Челси», «Челси»!» Смолов пошутил над Захаряном во время интервью Арсена

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян дал интервью после матча восьмого тура РПЛ против «Урала» (2:1).
Проходивший мимо партнер Захаряна Федор Смолов стал скандировать: «Челси»! «Челси»!». Это намек на несостоявшийся трансфер динамовца в лондонский клуб.
- 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
- За основную команду провел 56 матчей, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
- Сообщалось, что «Челси» готов выкупить игрока сборной России за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года. Трансфер как минимум отложен.
Источник: Бомбардир.ру