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    Аленичев оценил период президентства Федуна в «Спартаке»

    Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, считает ли успешным период московского клуба во время правления Леонида Федуна.

    «Разговоры об уходе Федуна ходили и год назад, и полтора. Он был руководителем большой машины 18 лет. Возможно, он просто устал. Хочется, чтобы новые руководители были как можно дольше, а «Спартак» выигрывал как можно больше.

    Как оценю период работы Федуна? Выиграть три трофея за 18 лет при таком финансировании, болельщиках и инфраструктуре – неправильно.

    Да, построен стадион, но фанатам нужен результат – это ключевое. Повторюсь, три трофея за 18 лет, извините меня, мало», – сказал Аленичев.

    • Федун был владельцем «Спартака» с 2004 года.
    • При нем москвичи по разу выиграли РПЛ, Кубок и Суперкубок России.

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    Источник: «Чемпионат»

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    03.09.2022 16:08
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +15401

      NewLife 3 сентября, 19:35

      А тебя в этих 18 годах не было ?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1966

      Vitaga 3 сентября, 17:05

      3 трофея за такой срок - для Спартака - это позорно. что говорит о бестолковом президентстве

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