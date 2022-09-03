Аленичев оценил период президентства Федуна в «Спартаке»

Бывший игрок и тренер «Спартака» Дмитрий Аленичев рассказал, считает ли успешным период московского клуба во время правления Леонида Федуна.

«Разговоры об уходе Федуна ходили и год назад, и полтора. Он был руководителем большой машины 18 лет. Возможно, он просто устал. Хочется, чтобы новые руководители были как можно дольше, а «Спартак» выигрывал как можно больше.

Как оценю период работы Федуна? Выиграть три трофея за 18 лет при таком финансировании, болельщиках и инфраструктуре – неправильно.

Да, построен стадион, но фанатам нужен результат – это ключевое. Повторюсь, три трофея за 18 лет, извините меня, мало», – сказал Аленичев.