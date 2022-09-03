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    Канчельскис: «Будем еще 16 лет ждать чемпионства «Спартака»

    Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порассуждал о чемпионских перспективах «Спартака».

    • В воскресенье московская команда примет «Зенит» в 8-м туре РПЛ.
    • В случае победы спартаковцы выйдут в лидеры чемпионата.
    • «Спартак» в последний раз выигрывал Премьер-лигу в 2017 году.

    «Надо «Спартаку» выходить и играть в свою игру – вот и все. Какая-то интрига должна быть, а если «Спартак» проиграет команде Семака, то, можно сказать, что интрига до десятого тура умерла.

    На бумаге «Зенит» – фаворит, но для команды Абаскаля ничейный результат тоже неплох.

    Если вновь через 16 лет красно-белые возьмут чемпионство, значит, так надо. Будем еще ждать 16 лет их чемпионства. Почему нет?» – сказал Канчелькис.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    03.09.2022 10:37
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +13552

      playsh 3 сентября, 16:58

      Слушай,дурачок,ты ещё здесь?Езжай к чёртовой матери в свою гей-британию со своим гражданством,надоел уже.

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      Рейтинг: +1966

      Vitaga 3 сентября, 13:22

      нынешний футбол - шоу. по его законам чтобы сохранить интригу фаворит должен что то потерять. поэтому Зенит согласно правилам шоу должен не победить. не дадут. причем не Спартак

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      Рейтинг: +18712

      Persona_non_Grata 3 сентября, 13:05

      Если будем вторыми, то считай - чемпионы, ведь первое место уже нарисовано Зениту заранее !!!(((

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      Рейтинг: +127

      Теркчанин 3 сентября, 12:13

      Вице чемпом будет,чем не чемпион? как грится,отсутствие результата,тоже результат.

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