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Канчельскис: «Будем еще 16 лет ждать чемпионства «Спартака»

3 сентября 2022, 10:37
4

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порассуждал о чемпионских перспективах «Спартака».

  • В воскресенье московская команда примет «Зенит» в 8-м туре РПЛ.
  • В случае победы спартаковцы выйдут в лидеры чемпионата.
  • «Спартак» в последний раз выигрывал Премьер-лигу в 2017 году.

«Надо «Спартаку» выходить и играть в свою игру – вот и все. Какая-то интрига должна быть, а если «Спартак» проиграет команде Семака, то, можно сказать, что интрига до десятого тура умерла.

На бумаге «Зенит» – фаворит, но для команды Абаскаля ничейный результат тоже неплох.

Если вновь через 16 лет красно-белые возьмут чемпионство, значит, так надо. Будем еще ждать 16 лет их чемпионства. Почему нет?» – сказал Канчелькис.

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канчельскис Андрей
Комментарии (4)
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Теркчанин
1662196421
Вице чемпом будет,чем не чемпион? как грится,отсутствие результата,тоже результат.
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Persona_non_Grata
1662199532
Если будем вторыми, то считай - чемпионы, ведь первое место уже нарисовано Зениту заранее !!!(((
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Vitaga
1662200529
нынешний футбол - шоу. по его законам чтобы сохранить интригу фаворит должен что то потерять. поэтому Зенит согласно правилам шоу должен не победить. не дадут. причем не Спартак
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Plyash
1662213483
Слушай,дурачок,ты ещё здесь?Езжай к чёртовой матери в свою гей-британию со своим гражданством,надоел уже.
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