Канчельскис: «Будем еще 16 лет ждать чемпионства «Спартака»

Экс-футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис порассуждал о чемпионских перспективах «Спартака».

В воскресенье московская команда примет «Зенит» в 8-м туре РПЛ.

В случае победы спартаковцы выйдут в лидеры чемпионата.

«Спартак» в последний раз выигрывал Премьер-лигу в 2017 году.

«Надо «Спартаку» выходить и играть в свою игру – вот и все. Какая-то интрига должна быть, а если «Спартак» проиграет команде Семака, то, можно сказать, что интрига до десятого тура умерла.

На бумаге «Зенит» – фаворит, но для команды Абаскаля ничейный результат тоже неплох.

Если вновь через 16 лет красно-белые возьмут чемпионство, значит, так надо. Будем еще ждать 16 лет их чемпионства. Почему нет?» – сказал Канчелькис.