Агент Лунева рассказал о восстановлении вратаря от травмы

Антон Смирнов, представитель голкипера «Байера» Андрея Лунева, прокомментировал состояние здоровья российского футболиста.

«На этой неделе Андрей приступил к тренировкам в зале, начались пробежки: сначала на специальных тренажерах, где убирается вес тела, потом уже с полной нагрузкой.

С каждым днем нагрузки увеличиваются, работа объемная, и в процессе смотрят, как на нагрузку реагирует нога – пока никаких проблем нет. Важно придерживаться протокола, согласно которому установлены определенные сроки.

В Германии не приветствуют игру на обезболивающих уколах, потому что считают, что это приводит впоследствии к потере футболиста на больший срок. До возвращения в общую группу Андрею еще нужно время.

Сроки восстановления при подобной травме – шесть-восемь недель, но, если не случится форс-мажора, Андрей восстановится раньше.

Это на самом деле рецидив травмы, полученной в «Зените». Главное, что не случилось никаких разрывов, щелчков. Травму нужно обязательно долечить до конца», – сказал агент.