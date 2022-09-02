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    Агент Лунева рассказал о восстановлении вратаря от травмы

    Антон Смирнов, представитель голкипера «Байера» Андрея Лунева, прокомментировал состояние здоровья российского футболиста.

    «На этой неделе Андрей приступил к тренировкам в зале, начались пробежки: сначала на специальных тренажерах, где убирается вес тела, потом уже с полной нагрузкой.

    С каждым днем нагрузки увеличиваются, работа объемная, и в процессе смотрят, как на нагрузку реагирует нога – пока никаких проблем нет. Важно придерживаться протокола, согласно которому установлены определенные сроки.

    В Германии не приветствуют игру на обезболивающих уколах, потому что считают, что это приводит впоследствии к потере футболиста на больший срок. До возвращения в общую группу Андрею еще нужно время.

    Сроки восстановления при подобной травме – шесть-восемь недель, но, если не случится форс-мажора, Андрей восстановится раньше.

    Это на самом деле рецидив травмы, полученной в «Зените». Главное, что не случилось никаких разрывов, щелчков. Травму нужно обязательно долечить до конца», – сказал агент.

    • У Лунева выявлено повреждение сухожилия правого бедра.
    • Он травмировался в середине августа.
    • В составе «Байера» вратарь пропустил 4 гола в 3 матчах.

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    Источник: «РБ Спорт»

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    02.09.2022 16:16
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2987

      Валерий2705 2 сентября 2022, 18:32

      Какая ещё игра? На лавке то.

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