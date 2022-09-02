Кержаков: «Не помню, чтобы «Спартак» забивал конкурентоспособным командам в этом сезоне»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает клуб из Петербурга фаворитом в предстоящем матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком».
«Параллель с матчем за Суперкубок здесь нельзя привести как минимум потому, что теперь игра будет в Москве. Это самое главное отличие. Но для меня фаворит остаeтся прежним, это «Зенит».
Не хочу никого обижать, но не помню, чтобы в этом сезоне «Спартак» забивал конкурентоспособным командам. Сколько он забил «Зениту» и «Динамо»? Ну да, забил «Краснодару». Ну и что?
Да, «красно‑белые» неплохо играют с командами, которые перед матчами не считаются фаворитами. В других же случаях команде Абаскаля не так везeт, и мы не видим такой силы. Так что сейчас для москвичей будет хорошая проверка.
Но опять же, не вижу никаких весомых доводов в пользу «Спартака», — заявил Кержаков.
- «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября в 20:00 мск.
- Петербуржцы лидируют в РПЛ после 7 туров.
- Москвичи идут на 2-м месте, отставая на 1 очко.