Кержаков: «Не помню, чтобы «Спартак» забивал конкурентоспособным командам в этом сезоне»

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает клуб из Петербурга фаворитом в предстоящем матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Параллель с матчем за Суперкубок здесь нельзя привести как минимум потому, что теперь игра будет в Москве. Это самое главное отличие. Но для меня фаворит остаeтся прежним, это «Зенит».

Не хочу никого обижать, но не помню, чтобы в этом сезоне «Спартак» забивал конкурентоспособным командам. Сколько он забил «Зениту» и «Динамо»? Ну да, забил «Краснодару». Ну и что?

Да, «красно‑белые» неплохо играют с командами, которые перед матчами не считаются фаворитами. В других же случаях команде Абаскаля не так везeт, и мы не видим такой силы. Так что сейчас для москвичей будет хорошая проверка.

Но опять же, не вижу никаких весомых доводов в пользу «Спартака», — заявил Кержаков.