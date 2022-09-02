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  • Кержаков: «Не помню, чтобы «Спартак» забивал конкурентоспособным командам в этом сезоне»

Кержаков: «Не помню, чтобы «Спартак» забивал конкурентоспособным командам в этом сезоне»

2 сентября 2022, 09:50
24

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает клуб из Петербурга фаворитом в предстоящем матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком».

«Параллель с матчем за Суперкубок здесь нельзя привести как минимум потому, что теперь игра будет в Москве. Это самое главное отличие. Но для меня фаворит остаeтся прежним, это «Зенит».

Не хочу никого обижать, но не помню, чтобы в этом сезоне «Спартак» забивал конкурентоспособным командам. Сколько он забил «Зениту» и «Динамо»? Ну да, забил «Краснодару». Ну и что?

Да, «красно‑белые» неплохо играют с командами, которые перед матчами не считаются фаворитами. В других же случаях команде Абаскаля не так везeт, и мы не видим такой силы. Так что сейчас для москвичей будет хорошая проверка.

Но опять же, не вижу никаких весомых доводов в пользу «Спартака», — заявил Кержаков.

  • «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября в 20:00 мск.
  • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 7 туров.
  • Москвичи идут на 2-м месте, отставая на 1 очко.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Зенит Кержаков Александр
Комментарии (24)
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Красногвардейчик
1662102119
Справедливо заметил
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Fusballer
1662104278
Сочи, Краснодар - не конкурентноспособные, видимо.
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Psih86
1662104294
Почему у нас в стране люди превратились в таких уродов??? Уважать друг друга перестали, поддерживать тем более, пусть они и соперники. Никогда не похвалят другую команду. Когда играли в ЛЧ или ЛЕ, жаждят чтобы команда обосралась, чтобы над ними поржать.... Жесть одним словом...
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Фитоняшич
1662104515
В прошлом сезоне кричали, что Динамо просто машина лютая, а Спартак у них по итогу семь очков взял за три игры. Кубок отобрал. Каждый раз несут что-то потешное и мнят себя экспертами. Зенит Факелу на днях без нарушения правил забить не смог, они всё про конкурентоспособных говорят!
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Artemka444
1662107339
Да в любом случае поставим спартачей на место, визгу только от них будет много!!!!
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vadikrew
1662107660
Если бы не забил Краснодару, было б "Зениту, Динамо и Краснодару". Если б забил Динамо, было б "Зениту. На да, забил Динамо и Краснодару." А кто для тебя конкурентоспособная команда, кроме Зенита? Факел Динамо 3 отгрузил, Спартак Факелу 4. Ну как бы... Твой зенит ахмату в меньшинстве не забил, а Спартак забил.
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lejnin
1662108955
Ну как был Керж "голубым", так и остался...какое уж тут непредвзятое мнение про фаворитов. И да, опустил он, конечно, Сочи и Краснодар, по-полной..."неконкурентноспособны"...а они, на минуточку, в таблице повыше Динамо будут
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шахта Заполярная
1662116898
А кому зенит забил из конкурентоспособных команд?
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zigbert
1662122896
В чемпионате Спартак не забил лишь в одной игре.
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