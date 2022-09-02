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    Кержаков: «Не помню, чтобы «Спартак» забивал конкурентоспособным командам в этом сезоне»

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков считает клуб из Петербурга фаворитом в предстоящем матче 8-го тура РПЛ со «Спартаком».

    «Параллель с матчем за Суперкубок здесь нельзя привести как минимум потому, что теперь игра будет в Москве. Это самое главное отличие. Но для меня фаворит остаeтся прежним, это «Зенит».

    Не хочу никого обижать, но не помню, чтобы в этом сезоне «Спартак» забивал конкурентоспособным командам. Сколько он забил «Зениту» и «Динамо»? Ну да, забил «Краснодару». Ну и что?

    Да, «красно‑белые» неплохо играют с командами, которые перед матчами не считаются фаворитами. В других же случаях команде Абаскаля не так везeт, и мы не видим такой силы. Так что сейчас для москвичей будет хорошая проверка.

    Но опять же, не вижу никаких весомых доводов в пользу «Спартака», — заявил Кержаков.

    • «Спартак» примет «Зенит» 4 сентября в 20:00 мск.
    • Петербуржцы лидируют в РПЛ после 7 туров.
    • Москвичи идут на 2-м месте, отставая на 1 очко.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    02.09.2022 09:50
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    Комментарии23
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    • ...
      Рейтинг: +100741

      zigbert 2 сентября 2022, 15:48

      В чемпионате Спартак не забил лишь в одной игре.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2228

      шахта Заполярная 2 сентября 2022, 14:08

      А кому зенит забил из конкурентоспособных команд?

      2
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      ...
      Рейтинг: +5888

      Павелий > шахта Заполярная 2 сентября 2022, 16:11

      А кому из достойных конкурентов (особенно за сборную России и в еврокубках) не забил Кержаков? Почему даже глагол есть не to Shirko, а to Kerzhakov.

      0
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      Рейтинг: +785

      Аvеngеr > Павелий 3 сентября 2022, 23:55

      И кстати, нет в России другой такой команды, которой бы Кержаков забил больше, чем «Спартаку»! -14 . Спартак получается недостойный.
      Изучай английский [матчасть} и его хохму «kerzhakoved». 14 штук вы от него получили.
      Кержаков: Обладатель Кубка УЕФА: 2006/07. Обладатель Кубка Испании: 2006/07. Обладатель Суперкубка Испании: 2007 .
      Про сборную России, с тобой говорить, иноагентом, дискутировать отказываюсь.

      0
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      Рейтинг: +785

      Аvеngеr > шахта Заполярная 4 сентября 2022, 00:03

      Спартаку 7 в прошлом сезоне, и 4 перед этим.

      0
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      Рейтинг: +844

      lejnin 2 сентября 2022, 11:55

      Ну как был Керж "голубым", так и остался...какое уж тут непредвзятое мнение про фаворитов. И да, опустил он, конечно, Сочи и Краснодар, по-полной..."неконкурентноспособны"...а они, на минуточку, в таблице повыше Динамо будут

      7
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      Рейтинг: +103

      vadikrew 2 сентября 2022, 11:34

      Если бы не забил Краснодару, было б "Зениту, Динамо и Краснодару". Если б забил Динамо, было б "Зениту. На да, забил Динамо и Краснодару." А кто для тебя конкурентоспособная команда, кроме Зенита? Факел Динамо 3 отгрузил, Спартак Факелу 4. Ну как бы... Твой зенит ахмату в меньшинстве не забил, а Спартак забил.

      3
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      Рейтинг: +1588

      Artemka444 2 сентября 2022, 11:28

      Да в любом случае поставим спартачей на место, визгу только от них будет много!!!!

      1
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      Рейтинг: +479

      Фитоняшич 2 сентября 2022, 10:41

      В прошлом сезоне кричали, что Динамо просто машина лютая, а Спартак у них по итогу семь очков взял за три игры. Кубок отобрал. Каждый раз несут что-то потешное и мнят себя экспертами. Зенит Факелу на днях без нарушения правил забить не смог, они всё про конкурентоспособных говорят!

      3
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      Рейтинг: +1639

      Psih86 2 сентября 2022, 10:38

      Почему у нас в стране люди превратились в таких уродов??? Уважать друг друга перестали, поддерживать тем более, пусть они и соперники. Никогда не похвалят другую команду. Когда играли в ЛЧ или ЛЕ, жаждят чтобы команда обосралась, чтобы над ними поржать.... Жесть одним словом...

      4
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      Рейтинг: +20971

      Persona_non_Grata > Psih86 2 сентября 2022, 12:28

      +++!!!

      2
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      Рейтинг: +829

      Spinorr > Psih86 2 сентября 2022, 12:59

      Анонимный интернет всему причиной. Некоторые, отнюдь не все, всё своё душевное гумно сливают на форумах. Но хотя их и мало, вонь от них заметная.
      Скажу так - на англоязычных форумах также.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1230

      Fialet > Psih86 2 сентября 2022, 13:03

      Не люди такие, жизнь такая...

      0
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    • ...
      Рейтинг: +16559

      Fusballer 2 сентября 2022, 10:37

      Сочи, Краснодар - не конкурентноспособные, видимо.

      5
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      ...
      Рейтинг: +479

      Фитоняшич > Fusballer 2 сентября 2022, 10:40

      А то, что Зенит с Ахматом просто лютую вату скатал, это вообще приснилось всем, да.

      4
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    • ...
      Рейтинг: +1881

      Красногвардейчик 2 сентября 2022, 10:01

      Справедливо заметил

      3
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      Рейтинг: +479

      Фитоняшич > Красногвардейчик 2 сентября 2022, 10:39

      Справедливо заметить можно, что ЦСКА сам не особо-то с кем отыграл в этом сезоне. И есть очень интересный матч НН-ЦСКА, есть вязкая игра с Ростовом.
      Сперва все говорили, что Спартак на Сочи оступится, ведь это всё-таки серебряный призёр!!! А Динамо, ну Динамо пониже в таблице-то идёт.
      И играет довольно уныло.
      Так что, не вам говорить.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1881

      Красногвардейчик > Фитоняшич 2 сентября 2022, 10:59

      С Зенитом не особо?...ну ну.....когда зина с помощью судей победила

      2
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      Рейтинг: +103

      vadikrew > Красногвардейчик 2 сентября 2022, 11:39

      Вообще не особо.. А что там особого? 15 мин в середине второго тайма? А в первом тайме цска кто-то видел? Или они позже приехали и не на долго?! С каким счетом 1й тайм должен был закончиться вместо 1:0?

      1
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      Рейтинг: +479

      Фитоняшич > Красногвардейчик 2 сентября 2022, 11:53

      У Зины иначе не бывает. Зина вообще по швам трещат начнёт, когда их просто будут судить нейтрально. Там такой визг будет, каково не было даже при Луческу.

      2
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      Рейтинг: +1881

      Красногвардейчик > vadikrew 2 сентября 2022, 16:45

      Видели......и второй тайм очень прилично отыграли

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      Рейтинг: +1881

      Красногвардейчик > Фитоняшич 2 сентября 2022, 16:46

      Вот здесь согласен.....Кстати Семак про ,,перелёты,, уже жаловался

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      Рейтинг: +4331

      Spirit_78 > Красногвардейчик 2 сентября 2022, 23:30

      Не было никакого пенальти)) За игру в мяч пенальти не назначают. Гораздо больше оснований поставить на точку было в начале матче, когда Бакаева завалили, но там ВАР даже не проверял почему-то.
      Был оффсайд или не было - ВАР не уполномочен решать в условиях отсутствия технологии прочерчивания линий. Так что нечего тут врать про "помощь судей".

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