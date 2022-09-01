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    В «Динамо» высказались о возможном переходе Захаряна в «Челси» зимой

    В «Динамо» прокомментировали ситуацию с несостоявшимся переходом полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

    – Была ли достигнута договоренность с Челси об аренде до конца года, которую можно прервать зимой в случае поступления денег?

    – Аренда может быть только в случае перехода. В заявлении клуба сказано, что переход осуществить не удалось. Следовательно, и аренды быть не может

    – Была ли достигнута устная договоренность с Челси о том, что игрок переходит в этот клуб, как только будет произведена оплата трансфера?

    – Договорeнностей сейчас нет.

    • 19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».
    • За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.
    • Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

    Последние переходы летнего трансферного окна – следите вместе с «Бомбардиром»

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    Источник: телеграм-канал Сергея Егорова

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    Сегодня, 18:02
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +16964

      Cleaner 38 минут назад

      Захарян перейдет в Челси ЗИМОЙ 2032-го года в своем сладком пенсионерском сне...)))

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