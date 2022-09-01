В «Динамо» высказались о возможном переходе Захаряна в «Челси» зимой

В «Динамо» прокомментировали ситуацию с несостоявшимся переходом полузащитника Арсена Захаряна в «Челси».

– Была ли достигнута договоренность с Челси об аренде до конца года, которую можно прервать зимой в случае поступления денег?

– Аренда может быть только в случае перехода. В заявлении клуба сказано, что переход осуществить не удалось. Следовательно, и аренды быть не может

– Была ли достигнута устная договоренность с Челси о том, что игрок переходит в этот клуб, как только будет произведена оплата трансфера?

– Договорeнностей сейчас нет.

19-летний Захарян – воспитанник «Динамо».

За основную команду провел 53 матча, забил 13 голов и сделал 16 ассистов.

Сообщалось, что «Челси» готов выкупить россиянина за 15 миллионов евро и заключить с ним контракт до 2028 года.

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